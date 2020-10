HORE BEZ na verejnosti: Aha, čo vystrájala slovenská herečka!

RUSOVCE - Iba v nohavičkách! Tak sa vybrala známa slovenská herečka Milena Minichová do jazera v bratislavských Rusovciach.

Čoraz viac známych ľudí nedá dopustiť na benefity otužovania. Do tejto skupiny už patrí aj herečka Milena Minichová, známa napríklad z jojkárskeho Paneláku ako sekretárka Oksana.

No kým mnohé dámy sa ponárajú do chladných vĺn v bikinách, blondínka sa rozhodla jeden diel vynechať. Jej partner ju totiž nakrútil, ako vbehla do rusovského jazera iba v plavkových nohavičkách. Predpokladáme, že pre verziu hore bez sa odvážila vďaka tomu, že nikto iný sa v blízkosti práve nenachádzal...

Zdroj: Instagram