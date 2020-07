Wisterovej boj o deti: Ďalšie vyhlásenie súdu... TOTO Hulsha nepoteší!

Vyše sedem mesiacov si užíval denno-dennú prítomnosť synov, hoci nezákonným spôsobom. Kým boli na Slovensku mohol sa s deťmi vídať, no pod dohľadom niekoho z Verinej rodiny. Rozhodol sa konať a svojich synov Hulsh uniesol do Ameriky. Wisterová dlho bojovala o to, aby jej Harlowa a Thea vrátili a konečne sa dočkala.

Jeremy Hulsh minulý rok uniesol synov Harlowa a Thea z nákupného centra. Zdroj: Facebook Malina Saval

Americký súd v Chicagu rozhodol, že deti sa musia vrátiť do našej krajiny do 21 dní do dňa, kedy bol vydaný rozsudok. To sa však nepozdávalo ich otcovi. Jeremy sa okamžite voči rozsudku odvolal a žiadal o dočasné opatrenie, aby deti nemohli vycestovať. Jeho odvolanie a napadnutie rozsudku však sudkyňa zamietla pod koberec a to ho nepoteší. Podľa nej je totiž právo na strane matky, ktorá svoj prípad doložila veľmi dobrými dôkazmi.

Hulsh sa obrátil aj na odvolací súd, ale ani ten mu nevyhovel a proces návratu detí do miesta ich bydliska sa môže začať. Harlow a Theo sa totiž potrebujú aklimatizovať pred nástupom do školy a škôlky. Na to však Wisterová potrebuje pasy detí, ktoré zadržal americký súd a tak jej právnici požiadali o ich vydanie. Konkrétne má ísť o 2 neplatné izraelské pasy, dva platné slovenské a jeden neplatný americký. Tie malo v držbe americké súdnictvo od 11. decembra minulého roka. Pre moderátorku sa tak konečne skončí nočná mora, ktorá sa začala minulý rok a svojich milovaných synov bude mať doma.