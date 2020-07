Vyhratý súd! Wisterová dostane deti späť: Američania jej vrátili synov!

V októbri minulého roka Jeremy Hulsh odišiel zo Slovenska aj so svojimi dvomi synmi, ktorí boli predtým zverení do starostlivosti jeho exmanželky Very Wisterovej. Moderátorka neskôr odletela do USA a na súde prebiehala tvrdá vojna o deti.

Tá sa však včera evidentne skončila. Podľa nášho zdroja súd totiž vyniesol rozsudok, podľa ktorého umožňuje moderátorke vziať si Thea a Harlowa späť k sebe. „Súd nariaďuje, aby H. P. H. a T. S. H. boli vrátení na Slovensko do 21 dní od vydania tohto rozsudku,” píše sa vo vyjadrení.

Zdroj: Ján Zemiar/Polícia SR

Vera Wisterová sa za Izraelčana Hulsha vydala v roku 2010. Spoznali sa dva roky predtým, počas krátkej dovolenky v rodnej krajine Jeremyho. Dvojica spolu žila istý čas v Izraeli, narodili sa im dvaja chlapci. Naoko idylické manželstvo však skrachovalo už po šiestich rokoch.Červenovláska sa vrátila na Slovensko a nasledovala ťahanica o deti.

Súd napokon rozhodol, že Jeremy môže deti vídať v utorky a štvrtky a každý druhý víkend na tri hodiny. Prítomná ale musela byť Vera alebo niekto, koho sama vyberie. V osudný deň zrejme dôverovala Jeremymu natoľko, že mohol byť so synmi bez tohto dohľadu.

Pred únosom boli chlapci naposledy so svojím otcom v bratislavskom nákupnom centre v Petržalke. Jeremy si potom vypol mobil a predpokladalo sa, že odišiel za hranice Slovenska. "Žiaľ, môžem vám potvrdiť informáciu o mojich nezvestných synoch. Včera ich otec zobral a odvtedy neviem, kde sú," povedala vtedy deň po zmiznutí synov pre Topky Wisterová.