Luciu Vondráčkovú si podala fanúšička: Prekliala ju... Prídete o dom, peniaze aj deti!

PRAHA – Pred dvomi rokmi sa jej začalo rozpadať manželstvo a nie je to tak dávno, čo za ním konečne dala definitívnu bodku. Lucie Vondráčková (40) sa po rozvode naplno vrhla na nový album a s fanúšikmi sa delí o novinky. Jedna si ju však podala a zvolala na ňu dokonca kliatbu!

Lucie Vondráčková toho za posledné dva roky preskákala dosť. Postavila sa však kvôli synom na nohy a vrhla sa do práce. Rozhodla sa vydať nový album, rozbehla spolupráce. Jej fanúšikovia sú však prekvapení, s kým robí na duetách. Mená ako Julián Záhorovský či Sámer Issa totiž majú svoju slávu za sebou a speváčka sa predsa zvykla v piesňach objavovať s hviezdami väčšieho rangu. A už to sa istej Ele nepozdávalo.

Lucie Vondráčková v klipe Milování. Zdroj: Petr Mráček

„Klesáte nižšie a nižšie,“ napísala Lucii. Tá sa však nedala rozhodiť a s pokojnom jej odpísala. „A tiež je napísané: Kto vôbec si, že súdiš cudzieho služobníka? Pred svojím vlastným pánom obstojí, či zlyhá. A on obstojí – Pán ho dokáže podoprieť!“ znela Luciina odpoveď. Zdá sa však, že to jej „fanúšičku“ ešte viac nakoplo a po tom všetkom, čím si speváčka prešla, sa neznáma pani rozhodla na ňu uvaliť kliatbu.

V žalúdku jej totiž leží Vondráčkovej posledný klip. „Váš klip Milování uviedol mnoho ľudí na scestie. Ja, na rozdiel od vás, boží služobník som, a preto nad vami vyhlasujem kliatbu. Od boha ste dostali hlas, ale pre boha nespievate. Bohu sa nikto nebude posmievať. Oznamujem vám, že o všetko prídete, rozvodom to začalo. Prídete o dom, vzťahy, peniaze, deti aj zdravie. Boh vás raní šialenstvom a pomätením mysle (to už máte). Amen,“ rozhorčila sa komentujúca. Otázne však je, či práve ona nie je zasiahnutá šialenstvom, keď zverejňuje takéto komentáre. Zdá sa však, že Lucie si s tým ťažkú hlavu nerobí a tvorí najmä pre tých fanúšikov, ktorí majú jej tvorbu radi so všetkým.

Istá Ela sa poriadne do Lucie pustila. Nepáčil sa jej totiž klip k piesni Milování. Zdroj: Facebook L.V.