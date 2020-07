Výrazne schudnutá Vajdová: Prichytená pred onkológiou... Čo sa s ňou deje?

BRATISLAVA - O Petre Vajdovej (35) toho v poslednom období nebolo veľa počuť. Snáď naposledy sa na obrazovkách objavila začiatkom tohto roka, keď sa po materskej pomaly vrhla späť do pracovného kolotoča. Do relácie Zem spieva ju angažoval režisér Peter Núñez, dokonca začala opäť zarezávať aj na divadelných doskách.

Vyzeralo to tak, že Petrin život sa pomaly, ale isto, vracia späť do normálu. Herečka to kvôli svojej minulosti predsa len nemala jednoduché. Najprv sa postarala o rozruch, keď ju v auguste 2017 zavolantom pod vplyvom alkoholu chytili muži zákona, potom nečakane skončila v markizáckom Let's dance kvôli zraneniu, no a napokon skončila na protialkoholickom liečení, ktoré ale nedokončila.

Jej život v tom čase rozhodne nebol prechádzkou ružovou záhradou. Namiesto toho, aby jej hviezda stúpala, spadla na úplné dno. Všetko sa ale začalo otáčať, keď stretla svojho terajšieho manžela, českého kamionistu Martina. Paradoxne, dvojica sa zoznámila práve na spoločnom liečení. V polovici decembra 2018 sa vzali, v júni 2019 herečka priviedla na svet ich prvého spoločného potomka - synčeka Martina.

Ako sme už spomínali, herečka opäť začala zarezávať. V divadle v hre Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch prebrala svoju pôvodnú úlohu po zosnulej Monike Potokárovej (†27). V januári sme ako prví priniesli informáciu, že s Vajdovou počíta známy filmový režisér Peter Núñez. Ten nám vtedy prezradil, že chystá v poradí už tretí film na motívy knihy Evity Twardzík Urbaníkovej kde plánoval obsadiť práve Petru. Potom od neho dostala šancu aj v šou Zem Spieva, ktorá sa vysielala na obrazovkách verejnoprávnej televízie.

Petra Vajdová sa objavila pred onkologickou klinikou Zdroj: Vlado Benko Jr.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Odvtedy bolo o Vajdovej ale akosi ticho. Nám sa ju ale počas júna podarilo prichytiť na vskutku nečakanom mieste. Brunetka sa objavila pre Onkologickou klinikou sv. Alžbety, kde ju náš fotograf zachytil tesne pred ôsmou hodinou ráno. Tam na ňu čakali neznáma žena s mužom, spoločne sa vybrali pred vchod nemocnice, kde sa istú chvíľu zhovárali a Petra skúmala papiere v rukách neznámej blondínky. Následne potom odišla a viac jej nebolo.

Už vtedy herečka vyzerala akosi pochudnuto, jej postavu ale skrývala veľká mikina. Aktuálne ju nafotil denník Nový čas. To už mala Petra na sebe krátke šaty a na prvý pohľad je jasné, že je o niekoľko kíl ľahšia. My sme Vajdovú, samozrejme, k celej veci oslovili a pýtali sme sa, či má jej váha čosi dočinenia s návštevou spomínaného zariadenia a nesužujú ju zdravotné problémy. Do vydania článku sa však nevyjadrila.