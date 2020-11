Slovenský spevák priznal orientáciu: Dlho som to potláčal, ale... SOM GAY!

Jakub Pružinský v SuperStar v roku 2018 skončil na štvrtom mieste. Po súťaži sa ale cítil stratený a vystresovaný. Pribral a k svojej prvej piesni sa dokopal až po roku. „Do piesne som zahrnul obdobie po SuperStar, keď som bol totálne stratený. nevedel som, čo mám robiť, kam mám ísť, bolo to dosť aj o láske, ktorú som až doteraz naozajstne nepocítil. Spieval som o tom, že potrebujem človeka, ktorý mi dá lásku ako z románu,” povedal Jakub pred pár dňami pre magazín lui.cz.

Lásku však nečaká zo strany žiadnej ženy. Priamo v rozhovore totiž prišiel so svojím priznaním o inej orientácii. „Mám 22 a prvý vážny "dospelácky" vzťah prišiel až pred pár mesiacmi. No spája sa stým jedno tajomstvo, o ktorom som zatiaľ verejne nehovoril. Dlhé roky som to v sebe dusil, ale asi už nemám čo skrývať. Som gay. Pre mnoho ľudí to už zrejme tajomstvo nie je, ale ešte nikdy som to nevyhlásil verejne...” uviedol mladý spevák.

Ako dodal, vedel to o sebe dávno, no potláčal to. Kedysi dokonca vyhľadával spoločnosť dievčat, aby sa nejako "napravil". nechcel, aby si na neho ľudia ukazovali prstom a bál sa dokonca aj fyzických útokov. „Postupom času som si uvedomil, že to nie je voľba a že som sa taký skrátka narodil. Nie je to voľba, choroba ani módny trend, ale dlho mi trvalo pochopiť to a nechcel som byť gay,” priznal bývalý superstarista.

Neskôr o tom začal hovoriť s kamarátmi a priznal sa aj mame. No nemal odvahu povedať jej to do očí, preto jej napísal list a až následne prišiel rozhovor.

Napriek mnohým snahám v spoločnosti si však Jakub nemyslí, že iná orientácia bude niekedy na Slovensku plne rešpektovaná. „Nemyslím si, že niekedy prídeme do štádia, že sa to bude brať ako normálna vec. Vždy sa nájdu ľudia, ktorým to bude prekážať,” vyjadril sa. Podľa neho by mali podporu LGBT komunite vyjadrovať vládni predstavitelia, hudobníci, herci, influenceri a iní ľudia, ktorých ostatní rešpektujú.