Pociskovej muž opäť v kontakte s bývalou: Ona doma s deťmi a on... TOTO si vyžaduje veľa dôvery!

Vo vzťahu Nely Pociskovej a Filipa Tůmu zjavne vládne dôvera.

Zdroj: Instagram N.P.

BRATISLAVA - Nie je žiadnym tajomstvom, že Filip Tůma (43) v minulosti tvoril pár so slovenskou opernou divou Adrianou Kučerovou (45). Po rozchode to v roku 2012 dokonca vyzeralo tak, že sa opäť dávajú dokopy. Nakoniec si však každý našiel iného partnera - speváčka režiséra Mateja Drličku (45) a spevák herečku Nelu Pociskovú (30). No po rokoch sú bývalí milenci opäť v kontakte... Toto si vyžaduje veľa dôvery!