Markizácka tanečnica spadla zo schodov: Zlomenina a... komplikácie s malou dcérkou

Katka ale mala šťastie v nešťastí. „Spadla som zo schodov. Šmykla som sa. Ale, ako mi na Instagrame napísalo mnoho mamičiek, stalo sa to aj im, takže to nie je nič nezvyčajné,” povedala pre Topky blondínka s tým, že celú vec berie v rámci možností s úsmevom a ľutovať sa nebude, keďže to mohlo dopadnúť omnoho horšie. „Zlomila som si palec, takže chvalabohu, že nič komplikovanejšie,” vysvetlila nám sympatická ex-tanečnica.

Zaujímalo nás aj to, ako prebiehal zásah lekárov a či kvôli prísnym opatreniam pre koronavírus musela čakať o čosi dlhšie.povedala nám Katka, ktorá sa po úraze kvôli dcérke Izabelke musela presunúť do domu svojich rodičov.

Katka spadla zo schodov a zlomila si palec na nohe. Zdroj: Insagram K.Š.

Starostlivosť a typické "behačky" okolo malého dieťatka sú totiž so zranením predsa len o čo komlikovanejšie. „Je to trošku náročnejšie, ale nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Pomáha mi aj rodina a Izabelka je naozaj dobručká, takže sa to dá,” ubezpečila nás usmievavá tanečnica, ktorej v domácnosti rodičov aspoň opadla starosť chodiť po schodoch. Katke, samozrejme, želáme skoré uzdravenie!