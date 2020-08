Krásna Slovenka zbalila vnuka slávneho Kennedyho: Americké média si na ňu posvietili… Aha, týmito krivkami ho dostala!

Už od nepamäti sa hovorí, že Slovenky sú najkrajšie... Aktuálne to dokazuje aj 23-ročná modelka Michaela Výbohová. Tú pred rokmi odviala za veľkú mláku modelingová ponuka, no neskôr sa tam uchytila aj ako dizajnérka topánok. No darí sa jej tam aj v súkromnom živote.

Krásna Slovenka si získala srdce ex partnera Taylor Swift: Prezradila, ako preskočila iskra i to, aký život žije v zahraničí

Pred rokom sa totiž prevalilo, že randí s členom jednej z najvplyvnejších a najvýznamnejších rodín v Amerike. Zbalila totiž vnuka zavraždeného amerického politika Roberta Kennedyho, brata zastreleného prezidenta JFK. S mladým Conorom Kennedym ju zoznámil kamarát.

Americké médiá si posvietili na bezchybnú postavičku slovenskej modelky Michaely Výbohovej. Zdroj: dailymail.co.uk.

No a aktuálne je Michaela centrom záujmu amerických médií. Najnovšie si napríklad známy Dailymail posvietil na jej bezchybnú postavičku. Nafotili ju totiž počas fotenia luxusných bikín na pobreží Atlantického oceánu. A teda rozhodne sa má čím pochváliť. Veď uznajte sami!

O Michaele Výbohovej písali aj v známom DailyMail. Zdroj: dailymail.co.uk.