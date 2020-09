Po silikónoch ďalšia plastika? Mirgová zmenená na nepoznanie: Toto FOTO vyvolalo vlnu kritiky!

Dominika Mirgová v týchto dňoch zverejnila fotku, na ktorej pózuje so svojím synom Peťkom. Sexi mamička s latexovým čiernym klobúčikom na hlave však okamžite vyvolala vlnu kritiky. Všetko na fotke je absolútne s kostolným poriadkom a ide o krásny záber milujúcej mamy so svojím dieťaťom. Jej fanúšikovia však predsa len upozornili na jednu vec, ktorá sa im nepáči.

Dominika sa podľa nich v poslednom období zmenila doslova na nepoznanie. Je pravda, že blondínka v posledných rokoch výrazne schudla, nechala si predĺžiť vlasy, oblieka sa oveľa odvážnejšie a nie je to tak dávno, čo sa verejne priznala k plastickej operácii svojich pŕs. Jej obdivovateľom sa však zdá, že aj vďaka týmto zmenám to už nie je tá Dominika, ktorú roky obdivovali.

Dokonca vyslovili podozrenie, že Mirgová podstúpila aj ďalšie zákroky vrátane úpravy kontúr tváre. No tieto komentáre už dnes pod záberom nenájdete - známa Slovenka diskusiu plnú negatívnych komentárov vymazala a možnosť pridania ďalších komentárov zablokovala. A tri dni po tom zverejnila obsiahle vyjadrenie.

Zdroj: Instagram D.M.

„Čo dokáže spraviť jeden efekt a klobúk na fotke. Nekážte mi, čo je pre mňa najlepšie. To môže len moja rodina a ľudia môjmu srdcu blízki, od ktorých to jedine prijmem, ale aj tak si budem robiť to, čo chcem ja! Takže ma absolútne nezaujímajú vaše komentáre, že to už nie je tá Dominika, že bola krajšia s kilami navyše, bez úprav a bla bla bla. Tá Dominika, ktorú ste si asi vy vytvorili, je dávno preč!“ napísala bez servítky Mirgová.

„Ja sama najlepšie viem, čo je pre mňa najlepšie, nie ty! Keď sa ti nepáči, kľudne môžeš opustiť môj Instagram a nepísať zbytočné komentáre, ktoré nikoho nezaujímajú a hlavne pod fotku s mojím synom! Aj keby som sa raz rozhodla pre plastické operácie a budem vyzerať ako Barbie, je to snáď moja vec, nie? Ja chápem, 100 ľudí, 100 chutí, ale načo to písať?“ pokračovala Dominika, s tým, že tiež má svoj názor, no necháva si ho pre seba. Nemá totiž potrebu ubližovať druhým ľuďom.