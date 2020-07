Legendárna Marie Rottrová (78) otvorene: Priznala plastiku a... Za TOTO vďačím svojmu výzoru!

PRAHA – Česká speváčka Marie Rottrová (78) je už doslova legendou. A to nielen čo sa jej talentu týka. Hoci oslávi budúci rok jubileum, len málokto by jej tipoval jej skutočný vek. Tmavovláska by výzorom zatienila aj mladšie ženy. Speváčka vehementne odmieta botox, no vylepšiť sa predsa len nechala!

Mnohé ženy by jej mohli závidieť. Na to, že budúci rok oslávi Marie Rottrová už osemdesiatku, len málokto by jej tento vek tipoval. Kým iné ženy sa nechávajú vylepšiť jedna radosť a vrásky maskujú botoxom, česká speváčka starne s gráciou a vpichy do tela zásadne odmieta. „Nenechám si pichať jedy do tela. Tá vyžehlenosť tváre je aj tak vždy vidieť,“ povedala otvorene svoj názor na vylepšenie v šou Jana Krausa.

Márie Rottrová je odporca botoxu. Zdroj: TASR

Komika a moderátora zaujímalo, ako je potom možné, že tak skvele vyzerá. „Ja mám asi šťastie, že to máme v rodine. Môj otecko sa dožil veľmi vysokého veku a vôbec nemal vrásky, moja maminka vlastne tiež. A môj brat, ktorý je o dva roky mladší než ja, vyzerá veľmi mlado. Je vysoký, štíhly, vyzerá veľmi dobre. Moji rodičia boli asi dobrý pár,“ prezradila Marie.

Za svoju peknú postavu zasa vďačí životospráve. Je síce menej, no zato obľubuje šaláty a mäso. A hoci miluje údeniny, tie si dopraje len sporadicky. Rottrová môže byť vzorom aj pre mnohé mladšie ročníky. I keď botox odmieta, predsa len zákrok priznala. „Dvakrát som si dala vytiahnuť kožu na krku a raz som bola na plastike viečok,“ vyšla s pravdou von.