FOTO Robo Jakab tesne pred pôrodom manželky: Skončil na nemocničnom lôžku!

Robo Jakab a jeho manželka len nedávno vyberali detský kočík - hviezda Oteckov, herečka Anička Jakab Rakovská, totiž už čoskoro privedie na svet ich prvé vytúžené bábätko. No namiesto toho, aby sa herec na úlohu otecka pripravoval v pohodlí domova, skončil na nemocničnom lôžku.

Informoval o tom svojich priaznivcov na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnil niekoľko fotiek zo zdravotníckeho zariadenia. A zdá sa, že humor ho neopúšťa ani tam. K záberom totiž nezabudol doplniť aj niekoľko vtipných popisov.

„Robili mi v Antolskej nemocnici meniskus. Už taký dobrý polrok mi to komplikovalo život. Musel som si ho dať urobiť, aby som mohol plnohodnotne kočíkovať, keď to príde,“ prezradil portálu markiza.sk Jakab. My mu teda prajeme skoré zotavenie!