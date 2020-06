Vážne zdravotné problémy Patrasovej: Skončila v rukách lekárov, stará sa o ňu Slováček!

PRAHA - Najprv na seba prskali jed, teraz sú jedna ruka! A to takmer doslova. Dagmar Patrasová má už dlhé roky problémy s krčnou chrbticou a roky sa obáva toho, aby ju opotrebované stavce napokon úplne nezradili, čo by spôsobilo, že by zostala ochrnutá. Aktuálne sa ale zranila tak nešťastne, že musela vyhľadať pomoc lekárov a obracať sa začal aj Felix Slováček. Nedokáže totiž hýbať rukou!

V poslednej dobe sa herečka začala objavovať s "otejpovanou" rukou, magazín Semička ju preto oslovil s otázkou, čo sa jej stalo. Ako sa ukázalo, zranenie utrpela počas príchodu domov a za všetko môže jej štvornohý miláčik. „Mám úžasného psa - vlčicu nemeckého ovčiaka, ktorá má obrovskú silu, veľa kíl a je vítacia, takže ma vítala, podmietla mi nohy a už to bolo," povedala pre spomínaný český plátok.

Zranenej Patrasovej pomáha aj jej ex Felix Slováček. Zdroj: profimedia.sk

Nehybnosť ruky spôsobil zaseknutý nerv. „Mám pricvaknutý nerv. Bohužiaľ na pravej ruke, o to je to zložitejšie. Pomáhajú mi rehabilitácie," vyjadrila sa česká herečka, ktorej sa však dostalo ešte ďalšej a celkom nečakanej pomoci. Začal sa o ňu starať Felix Slováček, a to aj napriek tomu, že žije so svojou mladučkou milenkou Gelemovou.

„Vozí ma do nemocnice, na rehabilitačnu kliniku a tak. Tiež mi pred týždňom urobil radosť, pretože konečne pokosil záhradu, " popýšila sa Patrasová, no a z jej slov sa zdá, že kedysi mimoriadne naštrbený vzťah medzi ňou a otcom jej dcéry sa konečne začal zlepšovať.