Bagárová 2 týždne po pôrode šokovala: Obtiahnuté šaty... FOTO Wau, to je postavička!

Čo si budeme hovoriť, po pôrode postava ženy ani zďaleka nepripomína tú, ktorou sa pýšila ešte pred otehotnením. Je absolútne prirodzené, že dámy počas tehotenstva priberú niekoľko kíl navyše a vypuklé bruško sa nestratí ani po tom, čo na svet privedú nový život. Vrátiť sa do "pôvodného stavu" niektorým trvá aj rok, tým šťastnejším stačí zopár týžňov. Perfektná postava je síce to posledné, čo čerstvé mamičky trápi, no ktorá by sa nepotešila, že sa jej do formy darí dostať pomerne rýchlo.

Žiarivým príkladom je aj Monika, ktorá najnovšou fotografiou vyráža dych. Speváčka sa nahodila do obtiahnutých ružových šiat a na prvý pohľad sa zdá, akoby ešte pred tromi týždňami ani nebola v pokročilom štádiu tehotenstva a tesne pred pôrodom. Nohy vykukujúce spod mini má priam ukážkové, vyrazné centrimetre navyše nemá ani v páse.

Monika Bagárová vyzerá akoby ešte pred pár týždňami nebola tehotná. Zdroj: Instagram M.B.

Jej parádna forma neunikla ani fanúšikom, ktorí sa nestačili diviť nad tým, ako skvele speváčka vyzerá. „Vyzerať takto po pôrode, tak rodím ako jabloň," napísala istá Laura, ktorú lajkom podporilo takmer 500 ľudí. „Pár týždňov po pôrode a s takto úžasnou postavou! Vyzeráš krásne," odkázali Bagárovej fanúšikovia. No uznajte, nevyzerá naozaj výborne?