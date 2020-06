Brutálna zmena hviezdy Superstar: Pred rokmi sivá myška a dnes... Totálna sexica, už je z nej mamička!

TENERIFE - Uplynulo už neuveriteľných 10 rokov, odkedy sa nakrúcala vôbec prvá česko-slovenská Superstar. Do top 12-ky finalistov sa spoločne s Monikou Bagárovou, Martinom Chodúrom či Benom Cristovaom prebojovala aj Nikoleta Balogová, ktorá mala v tom čase 17 rokov. Po temperamentnej brunetke sa však po skončení súťaže akoby zľahla zem. Odišla do Španielska, kde žije dodnes a... Wau, vyzerá skvele, živí sa spevom a dokonca sa stala mamičkou!

Život na Kanárskych ostrovoch si speváčka nevie vynachváliť. „Mám sa tu veľmi dobre. Keď som pred desiatimi rokmi prišla navštíviť maminu, strašne sa mi tu zapáčilo, takže som tu aj ostala," povedala nám s tým, že vďaka odchodu do zahraničia sa môže živiť spevom. Podľa jej slov by sa jej to na Slovensku zrejme nepodarilo.

Tam sa ale presadila a splnilo sa jej prianie zrejme každého finalistu Superstar - jej najväčší koníček ju živí. „Spevu sa venujem stále. Mám skupinu tanečníkov a akrobatov, spoločne s nimi tvoríme šouky na rôzne tematiky. Ja spievam aj tancujem," vysvetlila nám, keď sme sa pýtali, čomu presne sa venuje.

Z nenápadnej slečny vyrástla poriadne sexi žena.

Nikol je mamičkou malého Jordana. S jeho otcom už síce pár netvorí, no zostali dobrými priateľmi.

Okrem toho, že zo sivej myšky je dnes nádherná žena, zmena nastala aj v inej sfére. Z hanblivého dievčatka je už takmer tri roky mama. „Mamičkou som sa stala v októbri 2017. Synček sa volá Jordan Ferrer Balog," prezradila nám Nikol s tým, že s otcom synčeka už pár netvorí. „Ale sme veľmi dobrí kamaráti a vychovávame ho spoločne," dodala umelkyňa.

Čo sa týka Superstar, tento ročník si ujsť nenechala. „Sledovala som cez Facebook videá finalistov, keďže, bohužiaľ, nemám zavedené slovenské programy," vysvetlila nám bývalá finalistka, no a odpoveď na otázku, komu fandila bola jednoznačná. Prsty držala Barbore Piešovej, ktorá napokon celú šuťaž vyhrala.