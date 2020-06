Dušan Cinkota po korone nabehol do fitka: Trénerka na neho bonzovala a... FOTO Wau, to je forma!

BRATISLAVA - Opäť zarezáva! Rovnako ako tisícky športových nadšencov, aj Dušan Cinkota (49) mal v stredu obrovský dôvod na radosť. Fitnescentrá totiž opäť otvorili svoje brány a herec, ktorý začal ešte pred koronou makať na svojej forme, si mohol dať znova poriadne do tela. Pri jeho návrate k tréningovej rutine sme nechýbali ani my a pri tejto príležitosti nám porozprával aj o tom, ako trávil čas počas domácej karantény.

Na Dušana vo fitku už čakala jeho trénerka, pôvodne mal ale doraziť aj so synčekom Olegom. Ten zrejme pôjde v športových šľapajách svojich rodičov, keďže ho aktuálne veľmi zaujíma tréningové náčinie. „On má absolútne pekelné predpoklady na to, už teraz mi trhá činky z rúk. A 5 kilogramové! On je valibuk. Myslím, že keď má tento príklad u mňa a u Zuzky, ona cvičí jogu, ten pohyb telíčka je mu veľmi prirodzený a myslím si, že sám plynule nabehne na cvičenie," prezradil nám herec.

Okrem toho, že sa vrátil do fitka, pomaličky sa mu opäť rozbieha aj pracovný kolotoč, čo znamená, že po niekoľkých mesiacoch už nebude tráviť všetok svoj čas s rodinkou. 3 mesiace voľna si ale so synčekom a manželkou Zuzkou užili plnými dúškami, „U nás neexistuje ponorková choroba. Boli sme šťastní aj keď sme boli mimo, boli sme veľmi dlho v horách. A potom, keď sme sa presunuli do Bratislavy, stále sme väčšinu času trávili spolu, keďže tej práce nebolo tak veľa. Prichádza až teraz s júnom, takže si zasa budeme pomaličky od seba odvykať," vysvetlil nám Dušan.

Toho si potom opäť do parády vzala jeho trénerka Katka, ktorá nám prezradila, že umelec počas korony nezaháľal a poctivo makal, čo sa odrazilo aj na jeho forme. Faldíky či kilečká navyše by ste na jeho tele hľadali márne. „My sme nezastali ani nezaspali. Šport a pohyb liečia. Stále hovorím, že je to najlepší spôsob, ako udržať telo aj psychiku v pohode. Takže som robila videá, ktoré som Dušanovi posielala. Veľmi sa snažil. Teda pokiaľ nebol v horách mimo wifi," povedala nám šéfrtrénerka bratislavského fitnescentra.

Dušan Cinkota opäť maká na svojej forme Zdroj: Martin Bublavý

Herec sa zo znovu otvorených fitnescentier ohromne tešil Zdroj: Martin Bublavý

Dušan rozhodne nepatrí k tým, ktorý by sa počas trojmesačných nútených prázdnin opustili a Katarína priznala, že je na svojho známeho zverenca právom pyšná. „Som spokojná. Trošku išiel dole zo svalov. On chce byť veľmi štíhly, aby nemal bruško, ktoré podľa mňa ani nemá. Ale zvládol to na výbornú a som na neho veľmi hrdá," uzavrela trénerka, s ktorou sa Dušan hneď po našom rozhovore znova pustil do práce.

