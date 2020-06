Zákulisie Superstar: Trápne maniere mladých spevákov a.. Dievčatám musela dať šaty Bagárová!

O tom, čo sa dialo v zákulisí šou, prehovoril pre portál markiza.sk stylista Filip Vaněk, ktorý sa počas každého kola staral o to, aby mladé talenty na pódiu vyzerali ako svetové hviezdy. Niekomu by sa mohlo zdať, že ide o džob snov, no táto práca vie byť mimoriadne komplikovaná. Kríza nastala aj kvôli koronavírusu. Práve to bol dôvod, prečo meškali dodávky outfitov pre súťažiacich.

Objednávky sa oneskorili, a tak museli tvorcovia na čele s Filipom doslova variť z vody.prezradil Vaněk.

Mladí speváci vyzerali ako hviezdy, s niektorými sa však pracovalo trochu komplikovanejšie. Zdroj: TV MARKÍZA

Dievčatá vraj najradšej nosili outfity, ktoré čo-to odhaľovali. Zdroj: TV MARKÍZA

Naznačil aj to, že nie všetci speváci boli spokojní s tým, aký look im jeho tím vytvoril. Paradoxom je, že maniere neukázali len dievčatá. „Boli momenty, kedy niektorí súťažiaci mali problém obliecť si určité veci, ale vždy sme našli balans a vysvetlili sme im, že ide o prospech šou. Možno sa viac sťažovali chlapci, teda najmä jeden z nich,” vyjadril sa Filip, no neprezradil, o koho konkrétne išlo.

Rovnako ako keď priznal, že zabrať im dalo aj jedno z dievčat. „Tiež tu bola súťažiaca, ktorá si neustále neodborne prerábala mejkap a vlasy,” vyjadril sa, no a netajil ani to, že niektorým sa outfity natoľko páčili, že špekulovali aj o kúpe. Majstrami v tom boli Marián Čekovský a Pepe Majeský, ktorí si vďaka Superstar doplnil šatník. „Marián si pravidelne polku vecí zobral a druhý nakupujúci bol režisér Pepe Majeský, ktorý má slabosť na obliekanie. My s tým už rátame a on potom naháňa asistentku, aby išla do bankomatu vybrať peniaze,” prezradil Vaněk.