Šokujúce priznanie Karin Haydu: Bitka na zastávke!

BRATISLAVA – Už nejedna známa tvár sa zaplietla do šarvátky, dala alebo dostala nakladačku. Karin Haydu (43), chvalabohu, nik nezmlátil, no zato ona vie uštedriť pravý hák. Jej hnevu a zlosti neušiel jeden z grázlov, ktorý bezdôvodne týral zvieratá. Ublížil totiž herečkinmu miláčikovi a za to schytal bitku!

Tmavovlasá rodáčka z Bratislavy sa rozhodne nezdá. Možno na prvý pohľad pôsobí ako žena, ktorá si potrpí na svoj vzhľad a zlomený necht by ju mohol rozhádzať, opak je pravdou. Karin Haydu totiž neváha v prípade neprávosti zakročiť a dokonca sa aj pobiť.

V relácii SoaRea, kde bola hosťom Renáty Ryníkovej, sa totiž priznala k tomu, že v minulosti zmlátila jedného grázla, ktorý týral zvieratká. Ako školáčka na základnej mala totiž najdúcha, ktorého prirovnala k psíkovi Hačikovi. „Naši mi ho nedovolili mať doma, tak sme mu urobili búdu pod balkón zo skrine. Celé sídlisko vedelo, že to je môj, po nedeľných obedoch mu tam chodili nosiť jedlo. Všetci vedeli, že to je môj pes,“ vysvetlila herečka.

Ten však zmizol počas toho, ako bola Karin v tábore. „Keď som sa vrátila, tak som mala na neho takú píšťalku a on ma počul aj niekoľko kilometrov. A nič... Tak som sa pýtala našich, či nevedia, čo je s Eminom, tvárili sa, že nie. Až potom sa mi priznali, že nejaký chlapec z Devínskej mu vystrelil so vzduchovkou oko, takže ho museli dať preč do Borinky,“ spomínala Karin.

A osud ju dokonca do Borinky zavial. Na cezpoľný beh, na ktorom reprezentovala školu. „Ja som vybehla zo štartu so vzduchovkou, lebo tam to bolo aj v rámci streľby a behu. Už som bola z dohľadu, odhodila som pušku, utekala som dolu do dediny a vykrikovala som tam Emino, Emino, babky vybiehali z domov, ale Emina som už nikdy nevidela,“ hovorí Haydu, ktorej zbraň nakoniec našli kdesi pohodenú a ona mala problém z toho, že nedobehla do cieľa. Za to dnes ostrieľaná herečka vyfasovala 2 zo správania.

V relácii SoaRea priznala Karin, že v minulosti sa pobila. Zdroj: YouTube

„Ale to mi spojili, lebo som nakoniec potom zistila, kto to môjmu Eminovi urobil. Bol to taký grázel, o dva roky starší chalan. Tak som si ho počkala na zastávke a som ho tam dobila, že som pomstila môjho Emina. A odvtedy som aj získala taký rešpekt na škole,“ priznala celú farbu, čím poriadne šokovala svoju kamarátku a moderátorku Reu.

„Počkaj, dobila... To ako myslíš?“ čudovala sa Ryníková. „No normálne som ho dobila. To bol taký grázel, ktorého sa všetci báli. On mal teda viac dvojok zo správania než ja. To bol zákerný chalan, však toto kto urobí psovi? Len taký porušený človek. A odvtedy neviem o tom, že by niekomu, nejakému zvieraťu ublížil. Už si dával pozor,“ ozrejmila, za čo si vyslúžila od Renáty titul pomstiteľka. Tu jej Karin dala za pravdu, no dodala, že je spravodlivý človek a takto sa správa len vtedy, keď sa ubližuje bezbranným.

Karin Haydu neznáša nespravodlivosť a vždy sa snaží pomáhať bezbranným. Zdroj: YouTube