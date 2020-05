Vojna mladých superstaristov nekončí: Drsné odkazy cez internet... Klameš!

Celá kauza vznikla v momente, keď sa Hanka od Lucie dozvedela, že Timotej s ňou nie je spokojný. Mladý muzikant sa vraj sťažoval, že chcel dueto spievať s niekým lepším a krajším. To brunetku rozhodilo natoľko, že ich spoločné vystúpenie dopadlo úplne katastrofálne a postúpiť sa im podarilo len vďaka zázraku. Aktuálne však o nezhode obaja prehovorili, a kým on hádže vinu na Luciu Bikárovú, ktorá si údajne všetko vymyslela, Hanka tvrdí úplný opak.

„Keď nás rozdelili do duet, tak nás to potešilo. Lenže potom som sa rozprával s jednou nemenovanou osobou. Nebudem menovať, o koho ide, lebo Hanka ju aj sama spomenula a ja chcem, aby hejt, ktorý vznikol pri mne, pri mne aj skončil. Tejto osobe som sa vyjadril, že som mohol dostať staršie dievča, lebo Hanka má 15 rokov a kebyže dostanem staršie dievča, mohli sme to zahrať, že sme zamilovaní a že je tam nejaké napätie,” vysvetľoval na svojom Instagrame.

Dueto Hanky a Tima dopadlo katastrofálne, porota ich vôbec nešetrila. Zdroj: foto: tv markíza

Hanka s Timom si posielajú odkazy cez Instagram. Zdroj: foto: tv markíza

Z toho, čo hovorí, je úplne evidentné, že konflikt podľa neho zavinila práve Lucia. „Povedal som to preto, lebo som vedel, ako veľmi som pos*al to kvarteto predtým a chcel som, aby to teraz dobre vyzeralo. Táto možno nemiestna poznámka sa pretransformovala do úplne iného scenára vďaka jednej osobe. Tento človek išiel za produkciou, dramaturgami, za všetkými superstaristami a povedal im, že ja som sa vyjadril, že som mohol dostať lepšiu speváčku a ešte iné blbosti. To som v živote nepovedal, ani by som si to v živote nedovolil,” vyjadril sa Timo.

Hanka jeho slová však úplne popiera. „Chcela by som uviesť na pravú mieru, že vyjadrenie Timka nebolo správne. Tá nemenovaná osoba nešla za produkciou a po výhru si tiež úplne nešla. Išla sa len zviditeľniť ako napríklad ja a ďalší súťažiaci. Veľa ľudí stálo pri tom, keď Timotej prišiel a oznámil nie, že chce staršiu, ale že chce krajšiu a lepšiu speváčku do dueta. Samozrejme som mu to odpustila, ale myslím, že nie je správne všetko hodiť na neznámu osobu. Ona totiž nechcela, aby z toho vznikol taký problém. Nechcem, aby sa to ďalej riešilo a myslím, že si má každý za tým stáť a nehádzať to na iných ľudí. To, čo nahral Timko vo svojej story, je pre mňa veľká lož, lebo sama na vlastnej koži som zažila jeho správanie,” zrušila svojho kolegu, z čoho je zjavné, že ich vzťah sa doteraz nedal do poriadku,