Šokujúce obvinenie Dominiky Gottovej: Kamarátkinmu synovi vraj ponúkala SEX... Má len 16!

Ona jej pomohla a Gottová? Dominika sa pustila do kamarátky: Klamstvá, nevera aj krvavá bitka!

Keď sa Dominika Gottová rozhodla vrátiť do rodného Česka, pomocnú ruku so strechou nad hlavou jej podala kamarátka Šárka Rezková, ktorá ju prichýlila u seba doma. O to šokujúcejšie sú jej vyjadrenia, ktoré v týchto dňoch na adresu svojej dnes už zrejme expriateľky povedala. Nahádzala na ňu toľko špiny, že to nenechalo chladným Šárkinho exsnúbenca Miroslava Kolodzieja.

Ten sa rozhodol prominentnej dcére vrátiť úder a redaktorovi českého Expresu porozprával, čo sa vraj jedného chladného januárového večera u nich doma dialo. „Syn nám pred niekoľkými dňami povedal, že v januári, keď bola Šárka na klinike a ja pracovne v Nemecku, zostal v dome len s Dominikou a ona mu ponúkala sex,“ povedal Kolodziej a následne popísal, ako zvádzanie jeho 16-ročného nevlastného syna údajne prebiehalo.

„Boli spolu dole v kuchyni pri stole. Sedeli a ona sa ho pýtala najprv na sexuálny život, na dievčatá. Potom sa ho začala pýtať, či to už skúšal so staršou ženou a či by nemal chuť. Lámala ho a potom mu ponúkala sex,“ povedal Miroslav s tým, že mu túto informáciu potvrdil aj ich kamarát. „Náš spoločný známy sa jej na to pýtal a ona mu na to povedala, že Dominik je pekný a ona si môže robiť, čo chce,“ dodáva šokujúco exsnúbenec Rezkovej.