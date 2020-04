Viktor Horjan a otázky o výžive, ktoré ste sa nestihli spýtať

„Každú stredu o siedmej večer budeme naživo polhodinu odpovedať na rôzne otázky. Teda okrem sexu,“ smeje sa Viktor Horjan. Ten okrem toho, že je fitnestrénerom je aj fantastickým divadelným hercom v divadle GUnaGU.

Pravidelné stredajšie talkšou budú nadstavbou ich cvičení, ktoré dvakrát do týždňa uverejňujú na svojom youtube kanále. „Chceme sa s ľuďmi rozprávať o tom, čo jesť, aby nepriberali. Našim cieľom je poradiť správnu výživu, ako aj cvičiť, aby sme z karantény vyšli naozaj iní a fit,“ povedal nám Viktor Horjan. Ten od stredy dokonca prijal výzvu a začína chudnúť spolu s divákmi. Je pripravený zhodiť 8 – 10 kilo za mesiac. Tak neváhajte a pripravte si už teraz otázky, ktoré môžete už v stredu Viktorovi a Michalovi položiť.

Zdroj: Viktor Horjan

Takmer mesiac chalani dvakrát do týždňa trénujú a ponúkajú párom návod, ako správne cvičiť vo dvojici bez profesionálnych pomôcok doma alebo na čerstvom vzduchu. Ich videá, ktoré uverejňujú dvakrát do týždňa v utorky a štvrtky, sa tešia veľkému záujmu a mnohým už pomohli pri správnom cvičení. „Záujem je naozaj obrovský. Sme nadšení a oboch nás to motivuje. Doteraz sme ponúkali cviky pre celé telo a postupne sa plánujeme zamerať aj na jednotlivé časti tela. Takže je stále sa na čo tešiť,“ dodal Viktor Horjan.

