FOTO Pamätáte si na Miška zo šou Mama, ožeň ma? Takto vyzerá zaľúbený pumpár po 9 rokoch!

Pumpár Miško sa dokonca odhodlal Dominiku požiadať o ruku.

SPIŠSKÁ BELÁ - Plachý Miško (34) sa v roku 2011 navždy zapísal do pamäti divákov jojkárskej šou Mama, ožeň ma. Stačilo mu totiž len pár dní na to, aby sa po uši zamiloval do éterickej Dominiky (27) a pred zrakmi celého Slovenka ju požiadal o ruku. Pozrite, ako ženbychtivý pumpár vyzerá dnes!