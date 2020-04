Obľúbený jojkársky moderátor Vlado Voštinár má problém s rúškami: Vadia mu!

BRATISLAVA – Takmer každý z nás sa denne pasuje s tým, že ak chce opustiť domáce väzenie štyroch stien, musí si vziať rúško. Či už ide do obchodu alebo do práce. Veľký problém s rúškami má obľúbený jojkársky moderátor Vlado Voštinár (56), ktorý ho pri nakrúcaní používať musí. Avšak ako sám priznal, vadí mu!

Jojkársky moderátor Vlado Voštinár je už roky stálicou televízie a aj v tejto neľahkej situácii sa divákom prihovára zo štúdia. Spoločne s Lukášom Frlajsom moderuje reláciu Zostali sme doma a JOJ-ka neupustila ani od nakrúcania obľúbeného zábavného programu Inkognito. Samozrejme, všetko podlieha prísnym opatreniam a všetci musia mať na tvári rúško. A práve to robí problém ostrieľanému profíkovi.

Rúško mu vadí a spôsobuje mu veľké trápenie. „V rúšku sa mi nakrúca úplne príšerne. Hoci máme krásne rúška, veľmi ma to obmedzuje. Mám hlboké nádychy a vždy mi to vlezie do úst. A mám tiež hlboké výdychy a potom mi to zas vždy vbehne pod okuliare. Aj jeden, aj druhý úkon je veľkým trápením,“ priznal pre portál joj.sk Voštinár. Napriek tomu, že rúško mu prekáža, je zodpovedný a dodržiava nariadenia, ktoré boli vyhlásené. Len tak totiž môžeme poraziť koronavírus.

Pre Vlada Voštinára je rúško veľkým trápením. Zdroj: TV JOJ