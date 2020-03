FOTO Plačkovej manžel baví Bratislavu: Vyrobil rúško pre svoje AUTO... TOTO ste na cestách ešte nevideli!

BRATISLAVA - Zuzanu Plačkovú (28) netreba verejnosti nijak predstavovať, no zrejme prvýkrát na seba neupútala pozornosť ona, ale jej manžel René. Dvojica si spolu na sociálnych sieťach pravidelne vymieňa vtipné komentáre a je zjavné, že doma núdzu o zábavu naozaj nemajú. To, čo muž influencerky dokázal tentokrát, však na Slovensku nemá obdobu. Z toho, čo dorobil so svojím autom, padnete do kolien!

V čase, kedy zo všetkých strán počúvame o tom, ako sa treba správať disciplinovane a musíme nosiť rúška vždy, keď opúšťame svoju domácnosť, zobral René Strausz tieto slová maximálne zodpovedne. Ochranným prostriedkom preto nevybavil len seba, no myslel aj na svojho luxusného tátoša. Internet momentálne valcuje fotografia jeho auta, ktoré v prednej časti prekryl bielou látkou.

René rúško svojho auta zladil s tým svojím. Zdroj: Instagram

A to zďaleka nie je všetko, René si to s takto vylepšeným vozidlom na skúšku namieril aj na cestu. Kvôli predpisom sa na ňom takto zrejme vozil iba chvíľku, no medzi tým sa zo záberu zodpovedného auta s rúškom stal bratislavský hit. Fotografiu dokonca zdieľal aj starosta mestskej časti Ružinov so slovami „Ponaučenie: Nos rúško!" napísal na svoju stránku Martin Chren, na Instagrame tú istú fotku zdieľala napríklad aj Emma Tekelyová. René so Zuzanou sa doma evidentne nenudia, ktovie, s čím dvojica príde nabudúce.