FOTO: Plačková sa pochválila novým autom: Luxusný tereňák za 200 tisíc... Preboha, to čo s ním porobila?!

BRATISLAVA - Spravila si radosť! Známa podnikateľka a influencerka Zuzana Plačková (28) rozhodne nemá núdzu o peniaze. To sa ukázalo aj pri jej najnovšom nákupe. Za auto vysolila nehoráznu sumu. V hotovosti...

Nie je to tak dávno, čo brunetke šliapali na krk exekútori kvôli dlhu, ktorý jej vznikol už pred rokmi na zdravotnom poistení. Zuzana sa síce zdráhala, no nakoniec musela vyplatiť viac ako 6-tisíc eur, aby tak zabránila ešte väčším problémom. Tentokrát opäť siahla hlboko do svojho vrecka. Nie však kvôli dlhom. Kúpila si auto.

Ako už je u Plačkovej zvykom, nejde o nič bežné. Svojho miláčika si objednala už dávnejšie a na jeho výrobu čakala celý rok. V utorok sa jej sen konečne splnil a podnikateľka sa pochválila ozajstnou raritou, akú v celej Európe nemá nikto iný. Luxusného Brabusa za bezmála 197-tisíc eur má totiž spraveného na mieru a nechýbajú ani obrazovky či unikátne koberčeky. Navyše, aby ju na ceste skutočne nikto neprehliadol, Zuzana na pôvodne biely tereňák zaútočila žiarivo ružovou fóliou.

Zuzana Plačková si konečne prevzala svoje nové auto. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Za tátoša, za ktorého by sa nehanbila ani tá najnáročnejšia bábika Barbie, si Zuzka zacvakala v hotovosti, pričom polovicu musela dať dokopy už minulý rok pri objednávke. Brunetke však závratná suma vrásky na čele nerobí a z nového autíčka sa vytešuje. „Neskutočný pocit splniť si svoj materiálny životný sen. Toľko sĺz šťastia som ešte asi nikdy za nič materiálne nedala,” pochválila sa Zuzana na svojom Instagrame.

Ako Zuzana Plačková priznala, splnila si svoj materiálny životný sen. Zdroj: Instagram Z.P.

Niet pochýb, že podnikateľku a jej luxusný koráb čoskoro uvidíme v uliciach. Už z kilometra...