Plačkovú opäť poriadne vytočili, servítku si pred ústa nedala: Ty si pekná p*ča!

Zuzana so svojimi fanúšikmi komunikuje hlavne prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa s nimi delí aj o rôzne zážitky či momentky. Tak urobila aj pred pár dňami, keď na svoj Instagram zavesila fotku so svojou neterkou Sofiou, ako jej pomáha so skrášľovaním. „U nás sa musíme proste každé ráno maľovať,” okomentovala Zuzana príspevok, no to ešte netušila, čo príde.

Jednu z jej sledovateliek totiž ani tak nezaujímal ich ranný rituál ako to, že malá Sofia nevyzerá úplne podľa jej predstáv. „Povedzme si úprimne, tá malá by nemala toľko jesť, pretože bude v budúcnosti trpieť pre svoju postavu,” zareagovala na fotografiu, poukazujúc na to, že Sofia nepatrí k vychudnutým drobným deťom.

Zuzana Plačková neverila vlastným očiam a poriadne vypenila. Zdroj: Instagram Z.P.

Do samozvanej výživovej poradkyne sa okamžite pustili ostatní fanúšikovia, ale aj samotná Zuzana. A ako je u nej zvykom, svoj prejav rozhodne nezabalila do pozlátka. „Ako sorry, ale ty si pekná p*ča! Dieťa z toho vyrastie a urážať malé dieťa je akože podľa teba ok?” rozohnila sa brunetka na obhajobu milovanej neterky. „Choré toto, úplne choré! Vďaka takým p*čam, jak tvoj názor, sú deti šikanované na školách a trpia detskou depresiou,” pokračovala rozzúrená Zuzana. Hoci sa dotyčná bije do pŕs, že z jej zámerom nebol útok, ale len odporúčanie, u prostorekej podnikateľky už si to asi nevyžehlí.

Táto fotka pobúrila jednu zo Zuzaniných sledovateliek a rozpútala slovnú bitku. Zdroj: Instagram P.L.

Tá totiž na svoju neter nedá dopustiť a z dievčat sa stala nerozlučná dvojica. Influencerka sa dokonca netají ani tým, že by už čoskoro prijala aj vlastné dieťa.

Zuzana Plačková už neraz priznala, že by s manželom Reném Strauzsom chcela čoskoro aj vlastné dieťa. Zdroj: Instagram Z.P.