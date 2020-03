Porotkyňa Superstar Monika Bagárová čochvíľa rodí: Priznala strach o budúcnosť aj depresiu!

Celá situácia s koronavírusom, ktorá trápi všetkých, sa odzrkadľuje aj na pocitoch budúcej mamičky Moniky Bagárovej, ktorá je aktuálne v tridsiatom týždni tehotenstva. Tá webu extra.cz totiž priznala, že má obavy a dokonca ju chytá aj "depka". S farbou vyšla von po tom, čo sa jej pýtali, či by sa nechcela zapojiť do výzvy s fotografiou z detstva.

„Vôbec na to nemám náladu. Mám depku z toho, čo sa deje. Chvíľu som v pohode a happy a druhý deň už sa bojím, čo bude. Inak od doby, kedy vláda vyhlásila karanténu, som doma a len za dva alebo tri dni zájdem do obchodu. Je to smutné, dúfam, že už to skončí, inak sa z toho zbláznim. Každý deň sa bojím, čo ešte nastane,“ povedala speváčka, ktorá pod srdcom nosí dcérku.

Celá pandémia komplikuje tehotným ženám pôrody. Nemôžu mať totiž pri sebe ako oporu nikoho. Hoci pri Monika nemal byť Makhmud, ale jej mama, napokon bude na pôrodnej sále sama. „Makhmud pri ňom ani nechcel byť, on sa bojí,“ tvrdí Monika, ktorá rovnako priznáva, že z karantény začína byť už pomaly zúfalá. „Tiež mi už hrabe, ale keby vyhlásili úplnú karanténu, aby ľudia nechodili toľko von, ako chodia, za pár týždňov je koniec. Takto sa to predlžuje,“ myslí si krásna brunetka.

Monika Bagárová sa obáva, čo bude ďalej. Zdroj: Instagram M.B.