Preoperovaný Jan Bendig, herečka z markizáckeho seriálu a TOTO tu ešte nebolo... Súťažiaca postavila porotu do pozoru!

BRATISLAVA - Televízia Markíza svojim divákom v nedeľu večer priniesla predposledné kastingové kolo speváckej šou SuperStar. V tom sa predviedol brat bývalého finalistu Jana Bendiga, ukázala sa aj herečka z markizáckeho seriálu Červené pásky a len 16-ročnej speváčke sa podarilo postaviť porotu do pozoru!

Hoci aktuálne slovenské televízie väčšinu svojich projektov sťahujú z obrazoviek, koronavírus sa speváckej šou SuperStar zatiaľ nedotkol. V nedeľu večer si tak diváci mali možnosť vychutnať predposledné kastingové kolo. A rozhodne sa bolo na čo pozerať.

Verní fanúšikovia mohli mať v istom momente déjà vu. Pred porotu sa totiž postavil mladík, ktorý akoby z oka vypadol Janovi Bendigovi. Ten pred 11 rokmi v tejto šou zahviezdil a dnes je úspešným hudobníkom. „Honza Bendig po operácii,“ zahlásil Leoš Mareš, keď chlapca zbadal.

Do šou sa totiž po svojom staršom bratovi prihlásil aj mladší z Bendigovcov, 21-ročný Marcel. A svojho známejšieho súrodenca by rozhodne nezaprel. „Vy ste dvojčatá?“ pýtal sa nechápavo porotca. Marcel napokon získal trikrát áno a postúpil do ďalšieho kola.

Divákom Markízy mohla byť povedomá aj ďalšia súťažiaca, ktorá na kasting SuperStar prišla vyskúšať svoje šťastie. Reč je o 21-ročnej Dorote Tóthovej. Sympatickú brunetku totiž môžeme vídať v novom markizáckom seriáli Červené pásky, kde stvárňuje sestričku. Porotu svojím spevom zaujala natoľko, že postúpila ďalej.

No už samotnom úvode predposledného výberového kola sa udialo niečo, čo v speváckej šou doposiaľ nebolo. Šestnásťročná Márie Bezňáková totiž kasting odštartovala českou hymnou, ktorú napokon Marián Čekovský doplnil aj tou Slovenskou.

Mladučkej súťažiacej sa tak podarilo niečo, čo doteraz ešte nikomu - celú obávanú porotu SuperStar dala do pozoru. A to doslova! Spevom však ryšavka nepresvedčila a domov napokon odišla s piatimi NIE.

