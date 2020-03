KORONAVÍRUS komplikuje život Dominiky Gottovej: S týmto musí bojovať!

PRAHA - Dominika Gottová (46) sa síce rozhodla začať žiť lepší život, no zdá sa, že má opäť smolu. Najstaršej dcére Karla Gotta (†80) totižto vytúžené sťahovanie do nového bytu výrazne skomplikoval vírus COVID-19 a s ním spojené obmedzenia.

Odkedy sa Dominika Gottová vrátila z Fínska do rodnej Prahy, bývala u svojej kamarátky Šárky Rezkovej (51), ktorá ju kvôli značným finančným problémom prichýlila vo svojom byte. Po niekoľkých mesiacoch sa teda Dominika tešila na to, kedy sa presunie do vlastného podnájmu.

Tento víkend sa jej sen stal skutočnosťou. „Definitívne zahajujem nový život," pochválila sa pre český Blesk. Blondínka si pobalila svoje veci a za výdatnej pomoci Šárky a jej manžela ich presunula do skromného bytu v pražských Vysočanoch, ktorý si nedávno prenajala. Lokalitu si zvolila hlavne preto, aby bola blízko k svojej mame Antonii Zacpalovej (84). Tá žije v neďalekom dome pre seniorov. Sťahovanie však Gottovej skomplikovala situácia spojená s koronavírusom. Ten v Čechách, rovnako ako na Slovensku, vyhnal obyvateľov z ulíc a pozatváral i väčšinu obchodov a nákupných centier.

Dominika Gottová plní sľub, ktorý dala svojmu otcovi Karlovi Gottovi. Zdroj: Facebook K.G.

Preto musela nielen absolvovať celé sťahovanie s ochranným rúškom na tvári, ale nejaký čas sa bude musieť zaobísť aj bez niektorého vybavenia domácnosti, ktoré by si inak jednoducho zaobstarala. „Teším sa ako si to v byte celé zariadim, len musím s množstvom vecí počkať, kým budú otvorené veľké obchody," posťažovala sa Dominika. Zatiaľ bude musieť fungovať len s posteľou či stolom, ktoré sa momentálne v garsónke nachádzajú.

Dominika Gottová chce v Prahe začať nový život.