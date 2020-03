Ďurianová si z rúška urobila módny doplnok: Žiadna hanba, aha, čo vytiahla pred kamerou!

Rúško v dnešnej situácii nie je absolútne žiadna hanba, no a pri Marianne to platí dvojnásobne. Počas včerajšieho vysielania mohli na krásnej blondínke diváci oči nechať. Blondínka totiž namiesto bežného rúška, ktorých je dnes naozaj nedostatok, vytiahla kúsok šitý na mieru a zladila ho s oblečením, čo na obraze vyzeralo absolútne perfektne.

Marianna Ďurianová svoje rúško doladila k oblečeniu. Zdroj: RTVS

K hnedému overalu doladila pred kameru farebný ochranný prostriedok s asymetrickými vzormi, počas niektorých okamihov sa dokonca zdalo, že sa trbliece. Zaradila sa tak do zoznamu ďalších niekoľkých známych tvárí, ktoré popustili uzdu svojej fantázii a svojich fanúšikov inšpirujú k tomu, aby si podobný štýlový kúsok vytvorili aj sami doma.

Moderátorka v športových správach ukázala naozaj štýlové rúško. Zdroj: RTVS

Nič iné, ako nosiť rúška, nám síce aktuálne nezostáva, no to ešte neznamená, že si to nemôžeme spríjemniť a urobiť zo svojich ochrancov módny doplnok. Marianin prístup k veci potešil aj mnohých divákov, no a tí sa už teraz tešia na to, čo moderátorka pred kamerou vytiahne nabudúce.