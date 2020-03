Slovenská tanečnica sa hlási z Talianska: V Milane nemajú dosť lôžok, ľudí posielajú domov zomrieť!

Aj napriek niekoľkým vyhláseniam, že situácia je vážna, ľudia koronavírus stále podceňujú a vnímajú ho len ako bežnú chrípku. Preventívne opatrenia majú doslova na háku, doma trávia minimum času, vo veľkých fabrikách s tisíckami zamestnancov sa naplno pracuje a školáci karanténu poňali ako prázdniny a húfne sa stretávajú v nákupných centrách. V Taliansku sa pritom veci absolútne vymkli spod kontroly a svoje o tom vie aj Melánia známa ako Lady Mel.

Tá odpovedala na množstvo správ, kde sa ľudia zaujímali o to, ako sa v Taliansku má. „Sme ďalej od toho ohniska, všetko je zatvorené, a tak sme všetci doma do konca marca. Maľujeme steny v izbách, sme celé dni vonku na záhrade, vyrábame záhradné domčeky, učíme sa piecť chleba, cvičíme, tancujeme, sledujeme tatina ako jediný zarába online. Ostatné vidíte v správach," začala brunetka pokojne, no jej ďalšie slová sú plné hrôzy.

Melánia je v Taliansku aj s manželom a dcérkou. Zdroj: Instagram M.K.

„V milánskej nemocnici nie je viac lôžok a na prijme doktori rozhodujú, či sa o niekoho postarajú a bude žiť alebo ho pošlú domov zomrieť! Týka sa to nás všetkých a vieme tomu dopomôcť veľmi efektívne, ak sa na chvíľu zastavíme, nebudeme brať tieto "prázdniny" ako príležitosť na nákupy v shoppingoch, ktoré by mali byť tiež zatvorené, necháme si svoje cestovanie okolo sveta na iné životné obdobie, o staraní sa o seba a svoje telo nehovoriac," odkázala všetkým Melánia a ľudia by sa veru, mali naozaj zamyslieť. Koronavírus je tu a to, ako to s nami dopadne, je aj v našich rukách, preto naozaj treba k veci pristupovať maximálne zodpovedne a neohrozovať seba ani svoje okolie.