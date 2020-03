Krásna misska Husárová natrela manžela a priznala farbu: Druhé dieťa?

BRATISLAVA - Víťazka súťaže Miss Slovensko z roku 2007 Veronika Vágnerová Husárová (33) má počas karanténnych opatrení o pomoc postarané. Na akcii, ktorá sa konala ešte pred vypuknutím pandémie, sme sa totiž dozvedeli, že jej manžel Juraj Vágner sa tiež dokáže zvŕtať v kuchyni. Krásky sme sa pri tejto príležitosti spýtali aj to, či plánujú ďalšieho potomka.

Z práce rovno do kuchyne. To je kolotoč, ktorý pozná drvivá väčšina žien. Bývalá misska a modelka Veronika Vágnerová Husárová je však svetlou výnimkou, ktorej môžeme v dobrom závidieť. V kuchyni totiž často šéfuje jej manžel Juraj. Ten svoju ženušku a syna Alexa rozmaznáva jeho kulinárskym umením. Nie je pri tom kuchár z povolania. Varenie ho skrátka baví.

Aj majster tesár sa však utne a inak to nie je ani v tomto prípade. Veronika prezradila, že nie všetko vždy dopadlo podľa očakávaní. „Minule pripálil pizzu, z krabice... toto sa stalo!” so smiechom natrela Veronika svoju polovičku, no jedným dychom dodala, že išlo o jednorazovú záležitosť.

Veronika Vágnerová s manželom Jurajom Vágnerom. Zdroj: Jan Zemiar

Aké ďalšie kvality si kráska na svojom manželovi nevie vynachváliť a či sa dvojica cíti na ďalšieho potomka, prezradila Veronika vo videu vyššie.