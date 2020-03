Česká herečka krátko po pôrode šokuje: Zjedla vlastnú placentu!

PRAHA - Berenika Kohoutová (29) na Valentína priviedla na svet dcérku Lolu. Dnes si už česká herečka a speváčka užíva mamičkovské povinnosti doma, no fanúšikov už stihla šokovať svojou špeciálnou "diétou". Kŕmi sa totiž vlastnou placentou!

Čerstvá mamička sa dala zlákať na procedúru, ktorá je zatiaľ pomerne málo rozšírená. Po pôrode sa uzdravuje aj pomocou toho, že konzumuje vlastnú placentu. „Mám spracované! Kapsuly, ktoré poctivo zobem,” priznala Berenika prostredníctvom svojho Instagramu zvedavej užívateľke, ktorá tému načala. Česká kráska si dokonca účinky placenty nevie vynachváliť. „Myslím, že vďaka nim som tri dni po pôrode bola fyzicky úplne v poriadku,” zaprisaháva sa.

Berenika Kohoutová si svoju placentu nechala profesionálne spracovať do formy kapsúl a tinktúry. Zdroj: Instagram B.K.

Ide pritom o celkom kontroverznú tému, keďže názory odborníkov aj obyčajných ľudí sa rôznia. Jedni vravia, že kým u zvierat ide o prirodzenú vec, ľudia by placentu konzumovať nemali. Iní zase nedajú dopustiť na jej priaznivé účinky. Berenika však jasne dala najavo, na ktorú stranu sa prikláňa a placentu si nechala odborníkmi spracovať do kapsúl a do tinktúry.

Berenika Kohoutová na Valentína priviedla na svet dcérku Lolu. Zdroj: Instagram B.K.

Snáď jej teda dodajú potrebnú energiu. Berenika totiž už na jar chystá pre svojich fanúšikov koncerty. Či ju na cestách bude sprevádzať aj malá dcérka Lola, zatiaľ nevedno.