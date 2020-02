Veľký risk Tomáša Maštalíra: Žiadne zadné vrátka!

BRATISLAVA – Budúci týždeň odštartuje na obrazovkách žlto-modrej televízie novinka, kde sa v hlavnej úlohe predstaví ostrieľaný herec Tomáš Maštalír (42). Diváci budú mať možnosť spoznať ho ako profesora na gymnáziu, ktorý má tak trochu nekonvenčný prístup k svojim študentom. Pri príležitosti premiéry nového vzťahového seriálu Markízy nám rodák z Trnavy prezradil, aký bol on študent, čo má spoločné so svojou postavou i to, ako v minulosti zariskoval!

S príchodom marca sa na obrazovkách televízie Markíza objaví novinka, vzťahový seriál Pán profesor, kde hlavnú postavu stvárni Tomáš Maštalír. „Mne sa tá postava páči, veľmi. Myslím, že je fajn napísaná, aj ten príbeh je zaujímavý. A Samo je profesor, akého by som asi chcel mať. Je to možno taká predstava nekonvenčného, ideálneho profesora. Hlavne sa snaží byť ľudský a má tie svoje deti, ktorým je triedny učiteľ, naozaj rád, zaujíma sa o nich a ak majú nejaké problémy, tak ich s nimi rieši a snaží sa im pomáhať,“ vyjadril sa o svojej postave.

Náš však zaujímalo, či nad ponukou dlho premýšľal, alebo ju vzal ihneď. „Tomu vlastne vždy predchádza určitý proces, že sa človek zoznámi s tým projektom. A keď si prečítate scenár, viete, či sa vám príbeh páči, či sa vám charakter páči, ktorý máte hrať, či si to viete predstaviť, akí ľudia do toho idú ešte, s kým to máte robiť, aký je realizačný tím – od režiséra, kameramana cez hereckých kolegov. Takže, ten príbeh je, myslím, dobre napísaný a tá postava je vďačná,“ prezrádza Tomáš. A nielen to, povedal nám aj to, čo má spoločné so svojou postavou Sama Vozára. „Výšku, váhu, vek, farbu očí, počte zubov, veľkosť topánok,“ vymenoval so smiechom. Čo sa však týka povahových čŕt, nad tým sa podľa vlastných slov vôbec nezamýšľa.

Počas nakrúcania spolupracoval s mnohými mladými hercami, ktorí stvárnili aj jeho študentov. A má na nich jasný názor. „Sú super. Mám pocit, že máme šťastie na tých študentov, že sú prirodzení, autentickí a interakcia s nimi je veľmi živá,“ opísal mladších kolegov, ktorým však herecké rady nedáva. Podľa neho reagujú sami veľmi dobre a koniec-koncov, on tam nie je od toho, aby rozdával rady.

Tomáš Maštalír si v seriáli Pán profesor bude brúsiť zuby na Gabiku Marcinkovú. Zdroj: TV MARKÍZA

Hneď v prvej časti sa Maštalír popasoval s kaskadérskym kúskom, keď vyskočil z okna. Nielen v tomto seriáli, ale aj v iných sa s podobnými scénami už stretol. Ako sa mu hrajú? „Super, lebo to nie sú veci, ktoré máte možnosť robiť každý deň v našej práci. Takých príležitostí nie je veľa. Takže ja som si to celkom užil,” povedal pre topky.sk predstaviteľ nekonvenčného profesora fyziky a telocviku. V reálnom živote si však nevie predstaviť, že by mal byť takýmto učiteľom. I keď je pravda, že učí na VŠMÚ, predsa len, ide o niečo celkom iné.

Ak by však mal povedať profesiu, ktorú by robil, keby nebol hercom, nevybral by si by žiadnu. Jednoducho vždy vedel, že chce byť hercom. A práve v tomto dosť riskoval. „Ja som si ani žiadnu inú prihlášku na vysokú školu nedával. Ja som nemal alternatívu. Nevedel som si predstaviť, že by som mal robiť, alebo chcel robiť niečo iné,“ prezradil Tomáš, ktorý nemal žiadne zadné vrátka, keby ho na herectvo neprijali. Ambícia byť hercom sa u neho prejavila naozaj skoro: „Odkedy som si uvedomil, že existuje nejaké povolanie.“

Tomáš Maštalír sa predstaví v úlohe nekonvenčného profesora fyziky a telesnej. Zdroj: TV MARKÍZA

Ako herec má Tomáš Maštalír tak či tak možnosť vyskúšať si rozličné povolania a postavy. Žiadnu vysnívanú však nemá. „Mal som možnosť si zahrať už všelijaké postavy, ktoré by mi ani len nenapadli predtým, keď som uvažoval, že by som si také niečo chcel zahrať. A možno to boli prekvapivo jedny z najzaujímavejších. Ani neviem konkrétne, ale v podstate každá jedna postava, každý jeden charakter je pre vás ako herca výzvou. A ja mám rád svoju prácu ako takú a mojou prácou je stvárňovať postavy. A keby som si zahral konečne tú vysnívanú, čo by som robil ďalej?“ básnicky sa opýtal s úsmevom. Hoci pôsobí rodák z Trnavy na prvý pohľad ako drsňák, ktorému sa hodia skôr seriózne úlohy v akčných filmoch a drámach, objavil sa aj v niekoľkých komediálnych snímkach. „Mňa najviac baví tá pestrosť. Že môžem hrať aj to, aj to,“ nesústreďuje sa len na jeden žáner.

Keďže markizácka novinka sa odohráva v školskom prostredí študentov gymnázia, nedalo nám neopýtať sa, akým bol kedysi študentom. „Úplne normálny. Radšej som mal čas, keď škola nebola, samozrejme, tak, ako všetci som sa tešil na prázdniny, keď končili, som sa netešil. Tešil som sa na víkend, dni, kedy nebolo treba vstávať do školy, obdobie prázdnin,“ opisuje pocity snáď každého žiaka a študenta.

Keby mal však hovoriť o predmete, ktorý vyslovene neznášal, tak ostane ticho. Sám tvrdí, že taký nie je a vlastne nemal ani nijako extrémne obľúbené. Hoci: „Neviem, ja som odmalička robil vrcholovo šport, čiže telesná bola fajn. A možno literatúra.“ Na jedno však spomína s radosťou, a to na svojich triednych profesorov. „Na triednych učiteľov som mal šťastie celý život,“ uzatvára Tomáš Maštalír, ktorý už čoskoro bude riešiť problémy svojich študentov na obrazovkách.