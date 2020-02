Potvrdené: Čírová je tehotná... Prvé slová Márie a jej manžela!

Slovenská speváčka Mária Čírová je v požehnanom stave. Do redakcie sme dostali tip a radostnú novinku nám potvrdil aj budúci trojnásobný otec Maroš Kachút. „Áno je to pravda, tretie bábätko sme plánovali, bola to u nás doma téma už asi rok a prišlo to teraz. Veľmi sa tešíme a tešia sa aj deti. Mária je momentálne v treťom mesiaci,” povedal pre topky.sk.

K očakávaniu tretieho potomka sa vyjadrala pre Topky aj samotná speváčka a budúca trojnásobná mama. „Tento rok sa zo mňa stane trojnásobná mama! Je to viac než úžasné. Cítime sa vďační a požehnaní. S manželom aj deťmi prežívame veľkú radosť," rozplýva sa šťastím Mária.

K desaťročnému chlapčekovi Hugovi a sedemročnému dievčatku Zoe tak čoskoro pribudne ďalší súrodenec, na ktorého sa už celá rodinka nesmierne teší. Už o pol roka by sa tak mali Kachútovci tvoriť päťčlennú famíliu. Či to bude chlapček alebo dievčatko zatiaľ nevedno. Budúcim trojnásobným rodičom srdečne blahoželáme!