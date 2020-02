Gombitová 40 rokov po nehode: Lekári jej nedávali šancu... Nemuselo sa to stať!

Aj napriek tomu, že sa v roku 2002 stiahla z hudobnej scény, stále ostala v srdciach ľudí ako skvelá speváčka. Marika Gombitová si prešla ťažkým obdobím, keď na konci novembra 1980 mala autonehodu, po ktorej skončila na invalidnom vozíčku. Tento rok ju čaká turné v Bratislave, Košiciach, Prahe a Brne a prizve si aj hostí ako napríklad Richarda Pachmana. „Vždy som sa považovala za československú speváčku a je to tak aj naďalej,” povedala pre český Blesk Marika.

Gombitová sa vráti do Brna. Práve tam odohrala svoj posledný koncert po stojačky. Keď sa z neho vracala, došlo k dopravnej nehode. A pritom k nej nemuselo dôjsť. No ako sa hovorí, keby bolo keby.... No i tak... „Mali sme s Modusom koncert v Brne a bol to posledný koncert v zostave s Mekym Žbirkom a niekoľkými muzikantmi, ktorí odchádzali do jeho novej kapely. Bola som nachladená, mala teplotu a doobeda som volala kapelníkovi Jankovi Lehotskému, že som chorá, či by sa mohol koncert preložiť na iný termín. Že by som chcela ostať v Bratislave a liečiť sa. Janko mi povedal, že to neexistuje,” prezradila Marika.

I keď sa koncert napokon vydaril, v zákulisí veľká radosť nebola. Najmä preto, že končila jedna významná éra. To vtedy ešte netušili, čo sa udeje o pár hodín. Keďže Marika nemala v Brne rezervované ubytovanie, vybrala sa s kamarátkou Andreou späť do Bratislavy na jej aute. „Andrea riadila, sedela som vedľa nej, počúvali sme moje nové pesničky, ktoré mali vyjsť a rozprávali sme sa. Husto snežilo. Naraz sa pred nami na diaľnici objavil veľký snehový jazyk, auto dostalo šmyk a pretože okolo novej diaľnice ešte neboli zvodidlá, kotúľali sme sa po poli. Omdlela som a prebrala sa, až keď sa ma Andrea snažila vyprostiť spod auta, ktoré ma čiastočne zavalilo,” vrátila sa v spomienkach speváčka.

Skončila síce na vozíčku, no ani to ju nezastavilo pred vystupovaním pre fanúšikov. Ani to, keď jej lekári nedávali žiadnu nádej. „Viete, bolo to pre mňa veľmi ťažké obdobie, musela som sa po nehode zmieriť s tým, že už to nebude ako predtým, ale nikdy som nepremýšľala, že by som sa ku spevu nevrátila. Dokonca ani po verdikte lekárov, že už nikdy nebudem môcť spievať,” vyjadrila sa Gombitová, ktorá však tieto slová odborníkov ignorovala, a po operácii, keď sa cítila lepšie, nechala si priniesť gitaru a skúšala spievať. „Začiatky boli veľmi ťažké, ale nevzdala som to,” povedala a my tvrdíme – našťastie. Bolo by smutné prísť o tak krásny hlas, aký má Marika Gombitová.

