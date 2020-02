Český spevák na pokraji života a smrti: Zachránila ho Gombitová!

Richard Pechman zažil poriadne kritické chvíle. V minulosti totiž skončil v nemocnici a už nemusel byť medzi živými. V roku 2000 mu totiž koncentrovaný lieh celkom rozleptal pažerák. „Omylom som si glgol silne koncentrovaného liehu, ktorý si nalial môj kamarát do pet fľašky, na ktorej bolo napísané Dobrá voda. Chcel tým vyčistiť náhrobný kameň svojej maminky. Bolo to peklo, rozleptalo mi to pažerák, našťastie to nestihlo zasiahnuť žalúdok,“ vyjadril sa pre Blesk spevák, ktorého u našich susedov prezývajú český Vangelis.

Richard Pechman sa ocitol na pokraji života a smrti. Zdroj: Facebook R.P.

Po tomto zážitku skončil na nemocničnom lôžku a doslova sa nachádzal medzi životom a smrťou. Boj o to, aby zostal na tomto svete, zviedol dvakrát, chvalabohu, úspešne. Avšak počas štyroch mesiacov schudol dvadsaťpäť kíl, šesť mesiacov nemohol jesť ani piť. „Tekutú potravu som dostával injekčnou striekačkou rovno do tenkého čreva. Dvakrát mi šlo o život. Nakoniec ma zachránil profesor Pafko a nový pažerák,“ povedal Pechman, no nebyť Mariky, boj o život by asi vzdal.