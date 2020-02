Krčma z kultového Slnko, seno... skončila v dražbe: Cena začína na 3,5 milióna!

HOŠTICE - Hoci by to mohol byť výhodný biznis, vyzerá to tak, že doterajší majitelia nevedeli, ako naložiť s kultovou krčmou. Miesto, kde sa zbiehala celá dedina v trilógii Slnko, seno... a bolo pracovným miestom večnej Blaženinej rivalky Miluny, je totiž v dražbe. Jej cena začínala na sume 3,5 milióna korún, pričom pred tromi rokmi to bolo takmer 7 miliónov.

Zdeněk Troška si vybral na nakrúcanie kultovej trilógie Slnko, seno... malú dedinku Hoštice a mnoho vecí, ktoré sa objavili vo filmoch, bolo aj reálnych. Rovnako ako krčma, v ktorej Petra Pyšová v podaní Miluny obsluhovala dedinčanov. Tá sa však teraz ocitla v dražbe a hoci pred tromi rokmi bola ponúkaná suma 7 miliónov českých korún, tentoraz sa začínalo na polovičnej cifre a teda šlo o 3,5 milóna. Ku krčme pritom prislúcha aj rodinný dom a odhad hodnoty sa pohybuje okolo 8 miliónov.

Krčma z kultovej trilógie Slnko, seno... sa ocitla v dražbe. Zdroj: e-drazby.cz

Je zarážajúce, že takáto nehnuteľnosť, ktorá by mohla byť doslova zlatým dolom pre majiteľa, skončila v dražbe. Takto to vidí aj samotný režisér Zdeněk Troška. „Tak zlé to s jej prevádzkou nebude. Keď v plnej sezóne majitelia zavrú trebárs o druhej popoludní a druhý deň neotvoria vôbec, bez ohľadu na turistov, niečo je zle. Zostali zrejme stále v socializme a nepochopili kapitalistický zákon trhu. Lenivosť!" vyjadril sa pre český Blesk rodák z Hoštíc.

„Keby sa toho ujal naozaj niekto, kto to vie a patrične sa tomu venoval, mohol by z toho urobiť výnosný kšeft," povedal Troška. Reštaurácia je nová aj s vybavením. Disponuje i záhradou, kde sa dá počas pekného počasia grilovať či len tak oddychovať pri pivku. Okrem toho sa tam nachádzajú aj chatky pre turistov. Do Hoštíc jazdí množstvo turistov, ktorí sú fanúšikmi trilógie a ktorí by boli radi, keby si mohli posedieť v Miluninej krčme. Avšak doterajší majitelia sa k tomuto podnikaniu akosi nevedeli správne postaviť, preto šla krčma do dražby.

Do verejnej internetovej dražby bolo možné prihadzovať do dnes. „Na prehliadke sa nikto pozrieť nebol, to ale v aukcii nie je určujúce. Prihlásiť sa môže ktokoľvek, niekomu stačí pozrieť sa na fotky a prečítať si text. Takže nemôžem povedať, aký záujem o nehnuteľnosť bude. Má ale zmysel, pretože tam sú bytové jednotky a reštaurácia vrátane všetkého zariadenia," prezradil Luboš Přibyl, zástupca zo spoločnosti ponúkajúcej hoštickú krčmu v aukcii. Či sa napokon obnoví a kto ju bude viesť, uvidíme. No snáď opäť otvorí svoje brány turistom.

Krčma, v ktorej obsluhovala Miluna, stratila na cene. Kým pred 3 rokmi ju ponúkali za 7 miliónov, dnes je to už len 3,5 milióna. Zdroj: Tv Prima