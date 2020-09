Ďalší ROZCHOD v slovenskom šoubiznise: Vittekova ex je opäť sama... Po známom Talianovi odkopla aj fotografa!

BRATISLAVA - Len začiatkom júna sme na Topkách informovali o rozchode a zároveň novom vzťahu módnej návrhárky a bývalej missky Martiny Grešovej (33). Ako nám jej expriateľ, taliansky šéfkuchár Andrea Ena (42) potvrdil, rozišli sa... Kráska sa potom pýšila zaľúbenými fotkami s fotografom Paľom Bobekom. No ani s ním jej to dlho nevydržalo!

Martina Grešová je 1. vicemiss Universe SR 2012 a úspešnou módnou návrhárkou. Pred rokom a pol sa však do povedomia verejnosti dostala najmä ako nová nádejná priateľka futbalistu Róberta Vitteka. Ich vzťah by sa však viac ako harmonický dal nazvať turbulentným. Už po pár mesiacoch nastal totiž rozchod.

Na jeseň sa potom prevalil jej vzťah so známym talianskym šéfkuchárom Andreom Enom. Hoci kráska vzťah nikdy nepotvrdila, ich zamilované zábery zo spoločných dovoleniek v exotike hovorili jasnou rečou. Ani tento jej vzťah však nevydržal dlho. Už okolo Valentína tohto roka sa totiž v ich súvislosti skloňovalo slovo rozchod.

To nám napokon potvrdil aj samotný gastronóm. „Môžem vám len potvrdiť, že bohužiaľ je to takto, no prajem jej všetko dobré do života,“ povedal pre Topky.sk Andrea Ena. Už vtedy sa pritom hovorilo, že v Martininom živote je nový muž. Chlap, s ktorým návrhárka trávila podozrivo veľa času, bol fotograf Paľo Bobek.

Následné spoločne strávené chvíle na dovolenkách a zaľúbené odkazy a fotky hovorili za všetko. Ich romanca však tiež trvala len chvíľu... Doslova zopár mesiacov. Mnohí jej sledovatelia si na sociálnej sieti všimli, že večne usmievavý fotograf odrazu z jej života zmizol. Preto, keď od Martiny dostali možnosť posielať otázky, viacero z nich bolo smerovaných práve na Bobeka.

A to už Grešová nič netajila. Otázka znela: „Maťka, už sa s Palim nekamarátiš?“ Na to bývalá misska odpovedala štýlom sebe vlastným, no záver jej odpovede je jasný - niečo sa medzi nimi stalo a pár už rozhodne netvoria. „Jasné, že kamarátim. Milujem ho navždy. My dvaja sme špeciál a na tom sa nikdy nič nezmení. Aj keby sme sa kamarátili trochu menej... Aktuálne som blokovaná. Skúste sa teda na podrobnosti opýtať jeho. Lebo mi prišlo zase 2000 otázok.“

Zdroj: Instagram M.G.

V rovnakom duchu znela aj odpoveď na ďalší príspevok od fanúšika: „Len by som ti rád napísal, že ti fandím a Paľovi závidím.“ Martinina odpoveď bola tiež veľavravná: „Ďakujem, Paľo ti už asi nepoďakuje.“ Ktovie čo sa medzi nimi stalo, no Grešová je známa tým, že sa s novinármi nerada delí o detaily zo svojho súkromia. Tak možno sa to neskôr dozvieme zo sociálnych sietí...