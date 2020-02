Obrovské zdravotné problémy Evy Pilarovej: Opäť pripútaná na nemocničné lôžko... nemôže chodiť ani sedieť!

Môžu za to problémy, ktoré Pilarovú aktuálne trápia natoľko, že ju priviedli až do Všeobecnej fakultnej nemocnice na Karlovom námestí. Pre zle fungujúcu lymfu jej opúchajú nohy a spevácka diva nemôže ani chodiť či sedieť. Jej hospitalizácia bola preto nevyhnutná.

Za všetko s najväčšou pravdepodobnosťou môže zápal, ktorý sa vytvoril po operácii obličky, ktorú Pilarová podstúpila ešte v októbri. Lekári jej vtedy nariadili pokojový režim a speváčka musela chtiac-nechtiac zrušiť naplánované koncerty.

Eva Pilarová musel zrušiť naplánované koncerty.

Len prednedávnom sa zase objavili správy o tom, že u speváčky je podozrenie na akútnu leukémiu, ktorej minulý rok podľahol aj jej kolega Karel Gott (†80). Speváčka tak musela podstúpiť bolestivý odber kostnej drene. Vyšetrenia nakoniec zákernú chorobu vylúčili. Rady lekárov Pilarová aj naďalej berie s vážnosťou a dúfa, že sa jej čoskoro podarí so zdravotnými problémami zatočiť. „Inak to ani nejde. Stále verím, že bude lepšie,” povedala pre český Blesk.

U Evy Pilarovej mali lekári podozrenie na akútnu leukémiu, ktorej minulý rok podľahol aj jej kolega Karel Gott. Zdroj: TASR

Oporou jej je hlavne manžel Jan Kolomazník (67), ktorý do nemocnice zavíta aj dvakrát denne a dbá na to, aby jeho polovičke nič nechýbalo a dostalo sa jej tej najlepšej možnej starostlivosti. „Lekári mi sľúbili, že ma čoskoro pustia domov,” pochválila sa Pilarová, ktorej zo všetkého najviac chýba jej starý život. Naďalej však dúfa, že sa jej časom predsa len podarí na koncertné pódiá vrátiť. Kedy a či sa tak stane, to si dnes netrúfa odhadnúť nikto.