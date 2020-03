Zomrela legendárna speváčka: TOTO je príčina smrti Evy Pilarovej (†80)... Manžel bol v poslednej chvíli pri nej!

Podľa informácií českého Blesku, dnes ráno Eva Pilarová (†80) podľahla dlhej chorobe v Domove svätého Karla Boromejského v pražských Řepoch. Od roku 2018 bola veľmi často v starostlivosti lekárov, vtedy si pri nešťastnom páde zlomila rameno a stehennú kosť. Musela podstúpiť aj reoperáciu. V októbri minulého roku podstúpila plánovaný zákrok obličky. Potom však začala mať problémy s lymfou.

Eva Pilarová (†80) posledný týždne trávila v nemocnici. Zdroj: FOTO TASR - Bohdan Kopčák

Osudným sa jej napokon stalo zlyhanie obličiek, ktoré bolo zo všetkých ochorení najzávažnejšie. Pilarová zomrela po boku svojho muža Jana Kolomazníka. V posledných chvíľach mohol byť pri nej napriek opatreniam kvôli koronavírusu. Dovolili mu to sestry, keď už videli, že s Evou je zle.

„Ďakujem im za to. Je to strašne ťažké, boli sme spolu tridsaťpäť rokov,“ vyjadril sa pre blesk.cz Kolomazník. Na poslednú rozlúčku s milovanou ženou si bude musieť počkať. „O smrti sme spolu nikdy nehovorili. Ale bola silne veriaca a chodila do strahovského kostola, ktorý je blízko nášho bydliska. Až to bude možné usporiadam omšu,“ povedal so smútkom.