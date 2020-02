EXKLUZÍVNE Najznámejšie Dievča za milión sa opäť stane mamičkou: Tehotenstvo tajila mesiace, o chvíľu rodí!

V poslednom období sa k nám do redakcie dostalo mnoho informácií, medzi nimi aj šuškanie o tom, že Petra sa má už onedlho stať dvojnásobnou maminou. My sme teda sympatickú plavovlásku oslovili a ako sa ukázalo, nejde o žiadne klebety. Niekdajšia tvár televízie Joj je skutočne v očakávaní, ba čo viac, tehotenstvo sa jej podarilo tajiť takmer do samého konca. Aktuálne sa totiž nachádza už v deviatom mesiaci, a tak je termín jej pôrodu skutočne doslova za rohom.

povedala blondínka, ktorá mala dlho postavičku ako lusk aj počas prvého tehotenstva, a rovnako tak aj hneď pár mesiacov po pôrode dcérky Mie. Keďže jej prvé požehnané obdobie nebola práve prechádzka ružovou záhradou, pýtali sme sa, ako to prežíva teraz.

Petra Lenártová má obrovský dôvod na radosť - bude z nej dvojnásobná mamina! Zdroj: Zuzana Kapisinska

Na bábätko sa teší celá rodinka. Zdroj: Dáša Chovancová

Ako sa ukázalo, aj tentokrát je to o niečo náročnejšie, než to má väčšina žien. „Moje tehotenstvá sú vždy ťažšie. Úvod mám namiesto troch mesiacov takých päť, teraz je ale záver iný ako pri tom prvom,” povedala nám s tým, že lepšie jej začalo byť práve od piateho mesiaca, keď nevoľnosti relatívne ustali. A hoci v dopoludňajších hodinách sa cíti relatívne dobre, poobede už to s ňou ide takpovediac dole vodou, najmä čo sa týka chôdze a pohybu.

Rodiť bude Petra na Cypre. Čo sa týka pohlavia bábätka, v tomto prípade nám viac detailov prezradiť nechcela. „Pohlavie vieme, ale tentokrát si ho necháme pre seba - nech je na čo byť zvedavý,” povedala nám s úsmevom slovenská kráska, ktorá nám však vyšla v ústrety aspoň tým, že nám poskytla zábery z tehotenského fotenia. Pozrite sa teda, ako jej bruško pristane, viac fotografií nájdete v našej galérii!