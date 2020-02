Škandalózna nevesta z markizáckej svadby: Problémy s drogami... Skončila na liečení!

BRATISLAVA - Jedno pikantné tajomstvo za druhým! Tak sa dá nazvať príbeh Lucie (28), markizáckej nevesty zo Svadby na prvý pohľad. Tá sa šou zúčastnila v nádeji, že jej skupina odborníkov nájde vysnívaného partnera, no zrejme netušila, aký boom nastane okolo jej škandalóznej minulosti. To, že sa pred niekoľkými rokmi povaľovala na povestnom bielom gauči, totiž ani zďaleka nie je všetko!

V nasledujúcej časti Svadby sa Ivan dozvie o všetkom, čo má Lucia na rováši. Škandál s pornom už síce prepukol naplno, no jedna podstatná vec vypláva na povrch až teraz. „Fúú, dozvedel som sa niektoré veci o Lucii z minulosti, z mladosti... Som to musel najprv nejako predýchať a stráviť to,” povedal do kamery zaskočený mladomanžel.

Nereagoval však na pikantné video.vyjadril sa, čím odkryl ďalšie tajomstvo markizáckej nevesty. Práve drogy majú na svedomí všetko, čo sa stalo potom a čo Lucia ľutuje najviac vo svojom živote - sex pred kamerou na známom českom kastingu, ktorý potopil aj niekoľko ďalších známych tvárí.

Lucia mala v minulosti veľké problémy s drogami. Závislosť ju dokonca dohnala na liečenie.

„Bola to asi najväčšia chyba v mojom živote, ktorú by som úplne chcela zmazať. Ale bolo to, samozrejme, podmienené aj tým, že som mala problém s drogami. Som si chcela aj ublížiť, lebo som to nevedela psychicky zniesť,“ povedala otvorene plavovláska, ktorá to v živote evidentne nemala vôbec ľahké. Samozrejme, jej novú polovičku všetky tieto informácie absolútne šokovali a to, aká bola jeho reakcia, sa dozviete už onedlho!