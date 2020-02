Nevera škandalóznej nevesty Lucie: Muž ju našiel polonahú s iným chlapom... Takmer ho trafil šľak!

BRATISLAVA - Ajaj, tak tá si opäť zavarila! Už pomaly nie je dňa, čo by na povrch nevyplával nejaký škandál, o ktorý sa postarala markizácka nevesta Lucia zo šou Svadba na prvý pohľad. A teraz je to tu opäť. Do nepríčetna vytočila svojho muža, ktorý ju načapal polonahú s iným chlapom!

Najprv sa musel vyrovnať s pikantným videom a teraz zasa toto! V najnovšej časti, ktorá bude odvysielaná už vo štvrtok, začnú Lucia s Ivanom bývať v jednej domácnosti. Súčasťou novej etapy ich spoločného života sa stane aj kolaudačka, kedy do bytu prídu žúrovať aj kamaráti. Samozrejme, nebude núdza ani o alkohol, no zrejme aj vďaka nemu sa zábava vymkne spod kontroly.

Ivan totiž v náladičke padne do postele, kde zaspí, kým jeho polovička bude v obývačke ďalej pokračovať v párty režime so svojimi kamarátmi. Prebudenie mladoženáča však bude poriadne trpké, a to nielen vďaka nejakému tomu promile.vyjadril sa Ivan.

To však pre neho nebolo ešte to najhoršie. „A ráno takisto nebola vedľa mňa. Videl som ju v obývačke na gauči, kde bola polonahá a vedľa nej bol nejaký kamoš,” povedal rozčarovaný ženích. „Či spolu niečo mali, neviem,” zamýšľal sa napriek tomu, že muž bol vraj oblečený. Celá situácia sa ho ale naozaj dotkla a poriadne ho vytočila. „Neviem, čo mi vysvetlí k tomuto. To je ako nevera,” krútil hlavou Luciin manžel.

Ivan už zo svojej novej manželky až taký nadšený nie je. Zdroj: TV MARKÍZA

Lucia sa počas kolaudačky nevrátila do postele k svojmu zákonitému. Noc strávila so svojím kamarátom. Zdroj: TV MARKÍZA

Ivan najprv odišiel z domu, pretože to potreboval rozdýchať a podľa vlastných slov nevedel, čo ďalej. Celá vec ho zamrzela o to viac, že sa začali zbližovať. Plavovlásku po návrate do svojho bytu s celou vecou konfrontoval. Tá si z toho najprv ťažkú hlavu nerobila a skrátka mu vysvetlila, že pri ňom spať nechcela, pretože chrápal. „Opil si sa, chrápal si, nemala som náladu si k tebe ľahnúť,” odvetila mu na jeho výčitky.

Ivan sa však poriadne rozšupol a na svoju zákonitú spustil vlnu hnevu, dokonca sa vyjadril, že mal náladu dotyčného muža chytiť a vyhodiť cez okno. Ako to celé dopadne, sa dozviete už vo štvrtok večer na Markíze!