Tvrdá dohra po nevere markizáckeho páru: Plač, trieskanie dverami a odchod z domu!

Kolaudačka s priateľmi sa poriadne zvrtla a aj vďaka alkoholu skončil Ivan v posteli skôr ako Lucia. Svoju ženu žiadal, aby akciu ukončili, ona sa však s kamarátmi dobre zabávala a popíjali ďalej. Ivan sa napokon ráno zobudil v ich spoločnej spálni sám. To, čo videl po príchode do obývačky, ho však načisto odrovnalo. „A ráno takisto nebola vedľa mňa. Videl som ju v obývačke na gauči, kde bola polonahá a vedľa nej bol nejaký kamoš. Či spolu niečo mali, neviem,” zamýšľal sa napriek tomu, že muž bol vraj oblečený.

nechápal a kým jeho polovička spala, musel si ísť prečistiť hlavu von. Po návrate Luciu so všetkým konfrontoval. Ona sa bránila, že vedľa Ivana nespala preto, lebo bol opitý a chrápal, na neho však toto vysvetlenie ako argument neplatilo.naložil Lucii, keď začala oponovať, že zaspala oblečená a vyzliekla sa až nad ránom.

Ivan ráno našiel Luciu spať na gauči s iným mužom. Zdroj: TV MARKÍZA

Hádka medzi manželmi sa poriadne vyostrila. Zdroj: TV MARKÍZA

Ďalšie vysvetlenie mu už dať nevedela a tvrdila, že mu k tomu nemá čo viac povedať. „Ja si to tiež musím všetko dobe rozmyslieť, ako to bude,” povedal vytočený a sklamaný Ivan, vzal si kľúče, treskol dverami a opäť odišiel z bytu. „Vôbec som neriešila, čo mám na sebe, čo nemám. Nemala som tu nikde pyžamo. Nech to vyzerá akokoľvek sprosto, bola som zakrytá od hlavy po päty. Dotklo sa ma to. To už keď raz, to teraz si už bude myslieť všetko najhoršie. To už poznám,” komentovala vzniknutý konflikt a rozplakala sa, čím ich príbeh včera skončil.

Ivan treskol dverami a odišiel. Zdroj: TV MARKÍZA

Luciu napokon zachvátil plač. Zdroj: TV MARKÍZA

Z ukážky nasledujúcej epizódy je ale jasné, že to medzi manželmi ešte bude poriadne husté. „Mrzí ma, že som ti ublížila, Ivan. Mám ťa rada a záleží mi na tebe. Možno ťa neľúbim, ale vážim si ťa ako človeka a mám ťa veľmi rada, prepáč,” napíše mu nevesta, ktorú opäť zachváti plač. O obrovský smútok nebude núdza ani na strane čerstvého ženícha. „Je mi z toho strašne zle,” vyjadrí sa do kamery so slzami v očiach. No a ako sa to celé napokon dopadne, uvidíme už budúci štvrtok!