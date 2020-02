Minulosť markizáckej pornonevesty: Aha, čo vyviedla jojkárskemu moderátorovi a... Fúú, to sú ale reči!

Prednedávnom sme informovali, že Lucii nahota nie je ani zďaleka cudzia a istým spôsobom ju živí dodnes. Pracuje totiž ako bodypaint modelka, čo znamená, že si necháva pomaľovať telo. Tie najintímnejšie partie majú modelky síce väčšinou skryté, obnažené prsia ale nie sú ničím výnimočným. Práve vďaka tomuto zamestnaniu sa Lucia pred niekoľkými rokmi objavila v jojkárskom Inkognite.

Keď ju hádači odhalili, na rad prišli otázky moderátora Vlada Voštinára. Toho zaujímalo, aké má pri maľovaní na telo Lucia pocity a či sa pri tejto činnosti cíti dobre. „Tým štetcom je to príjemné. Horší je ten airbrush, keď sa vlastne sprejuje. Niekedy je to také studivé, hlavne teda na niektorých partiách. Tam je to trošku iné,” povedala nesmelo, no on sa pýtal ďalej.

Lucia sa v minulosti objavila v jojkárskom Inkognite. Zdroj: TV JOJ

Marcel Forgáč si zo stretnutia s Luciou odniesol pomaľované čelo. Zdroj: TV JOJ

Na rovinu jej položil otázku, či je pre ňu maľovanie na jej telo rajcovné „Tak je, jasné,” netajila sa tým, že počas toho, keď sa pre umelca stane plátnom, prežíva sexi pocity. Napokon dostala návrh, či by ju nemohlo pomaľovať osadenstvo Inkognita, ona si však zobrala na paškál moderátora Marcela Forgáča, ktorému na čelo nakreslila logo Jojky, na čo ho kolegovia vysmiali, že znak na jeho tvári skôr pripomína "bod G". Nuž, ktovie, čo všetko sa o Lucii ešte časom dozvieme...