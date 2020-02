Pornonevesta z Markízy sa vysťažovala v televízii: Medzitým uniklo jej ďalšie péčko!

„Ono už prešlo veľmi veľa rokov, takže ja už v podstate som s tým nejako vyrovnaná. Áno, zo začiatku to bolo ťažké, hlavne pre mojich rodičov, s maminou si teraz volávam každý deň. Práve to je to dobré, že o tom vedeli,” povedala Lucia v Teleráne, keď sa jej Tomáš Juríček spýtal, ako sa vyrovnáva s tým, čo sa teraz deje a to, že s rodičmi celú situáciu riešila už skôr, označila za svoju jedinú výhodu.

posťažovala sa markizácka nevesta a priznala, že komentáre na internete radšej ani nečíta. Jej vyznanie, úprimnosť a sypanie si popola na hlavu však má jeden podstatný háčik. Odkedy jej tajomstvo prasklo, celý čas hovorila o videu v jednotnom čísle. Ako sa však ukazuje, so sexom pred kamerou má skúsenosti minimálne dve.

Lucia zo Svadby na prvý pohľad nenakrútila iba jedno porno. Toto sú zábery z ďalšieho videa, v ktorom si zahrala. Zdroj: daftsex.com

Lucia nakrútila aj video, ktoré začínalo erotickou masážou. Zdroj: daftsex.com

My sme sa totiž dostali k ďalšiemu pornu, ktoré má Lucia na konte. Tentokrát ide o erotickú masáž, ktorá však pri samotnej masáži rozhodne nezostala. Neznámy muž postupne pooblapával všetky Luciine výbežky a pahorky, neskôr ju začal uspokojovať svojimi rukami, čo si, súdiac podľa zvukových efektov, necudná nevesta doslova vrcholne užívala. To mu plavovláska oplatila ako rukou, tak aj ústami. No a ako to už pri týchto videách býva, nezostalo len pri predohre a dvojica si to na masérskom stole napokon rozdala naplno.

Zábery z Luciinej búrlivej brigády nájdete v našej galérii.