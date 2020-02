Predvolebná bomba alebo bezradnosť SaS? Sulík použil v kampani Plačkovú! Prezradila, za čo

Známa slovenská influencerka, ktorej popularita na Instagrame predstavuje viac ako 500-tisíc sledovateľov, sa snaží nahnať nejaké body aj Richardovi Sulíkovi z SaS. Na nástenku totiž zavesila príspevok s tým, že ak sa stanete fanúšikom stránky predsedu SaS a do komentáru označíte troch ľudí, môžete vyhrať mobilný telefón iPhone 11 Pro Max.

Zdroj: instagram.com/queen.plackova

Plačková ďalej informuje, že súťaž potrvá štyri dni a rozbehla ju včera podvečer. Pýtali sme sa vedenia strany SaS, či má o tejto spolupráci nejaké vedomosti alebo dokonca zmluvu v kontexte prebiehajúcej predvolebnej kampane.

Pomocná ruka od kamarátky

Plačková odmieta, že by za propagáciou konta Richarda Sulíka bola nejaká hlbšia spolupráca so stranou SaS. "Urobila som to čisto z kamarátskeho gesta. Riška Sulíka poznám osobne už dlho aj celú jeho rodinu. Podporujem ho v týchto voľbách, lebo neviem, koho iného by som mala podporovať. Radšej budem podporovať jeho ako nejaký Smer alebo kotlebovcov," povedala pre Topky Plačková.

Zdroj: Instagram Z.P.

Sulík mal podľa jej slov s nápadom prísť za ňou. "On prišiel a sa spýtal "Neurobíme nejakú súťaž?" a ja som mu povedala, že mu pomôžem," povedala Plačková a prízvukovala, že to urobila z kamarátstva voči Sulíkovi a finančnú odmenu za to od strany SaS nedostala.

Očividne to malo zmysel, myslia si v strane

„Chceli sme získať vyššiu viditeľnosť aj na Instagrame. Tento cieľ sme splnili už po pár hodinách, takže to bol zjavne rozumný ťah,“ povedal pre Webnoviny šéf predvolebnej kampane SaS Branislav Masarovič. Sulíkovi od vyhlásenia súťaže na profile skutočne pribudlo už viac ako 5000 fanúšikov.

Takýto ošiaľ sme nečakali, priznávajú liberáli

O Plačkovej kampani sme sa informovali aj u samotnej SaS. "Zuzana Plačková nie je len influencerka, ale aj volička. Ako sa sama vyjadrila, nechce žiť v krajine, kde vládne nenávisť a korupcia. Rozhodla sa podporiť stranu SaS a o svojej aktivite nás informovala. Sme vďační za každú známu osobnosť, ktorá svojim fanúšikom vysvetlí, že Slovensku pomôžu len riešenia a zdravý rozum. Že to vyvolá taký ošiaľ, sme nepredpokladali, ale teší nás to, pretože nám to pomôže dostať k čo najviac ľuďom naše riešenia pre Slovensko, krajinu, v ktorej sa oplatí pracovať, podnikať a žiť," napísali v stanovisku liberáli.

SaS tiež potvrdila, že Plačková sa pozná s rodinou Richarda Sulíka. "Zuzana Plačková sa pozná so staršími deťmi Richarda Sulíka, majú priateľské vzťahy, preto sama navrhla takúto formu podpory. Aj jej, ako občianke Slovenskej republiky, záleží na tom, aby vo februárových voľbách vyhral zdravý rozum," uzavrelo tlačové oddelenie SaS.