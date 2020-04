Odvážny záber bývalej missky Husárovej: Hore bez... Fúú, tá je ale sexi!

Veronika Vágnerová Husárová patrí medzi najkrajšie kráľovné, ktoré súťaž Miss Slovensko vyhrali. Ani dlhé roky po tom, čo získala titul, jej z krásy neubudlo. Tmavovláska sa teší zo synčeka Alexka a po pôrode sa rýchlo dostala opäť do formy. Dáva si pozor na to, čo zje, no aj si dopraje, a pravidelne sa venuje cvičeniu. Vďaka disciplíne sa môže pýšiť sexi postavičkou, ktorú sem-tam predvedie aj na snímkach zdieľaných na sociálnej sieti.

Tak ako naposledy. Rodáčka z Komárna sa pochválila záberom, ktorý vznikol počas fotenia. Veronika na ňom však pózuje polonahá sediac na stoličke. Zhodila vršok a prsia si prekryla rukou. Fotkou chcela dať najavo to, že je minimalistka a tento štýl sa jej páči. V rovnakom duchu sa nechala na jednom boku aj tetovať. Fotka je síce odvážnejšia, no zároveň decentná a Vágnerová si takto pózovať rozhodne môže dovoliť!