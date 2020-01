Slovenská kráska sa zasnúbila: O ruku ju požiadala herečka z telenovely Macocha!

Slovenka, ktorá pred rokmi odišla do sveta, aby sa tam venovala modelingu, našla v New Yorku svoju spriaznenú dušu. So známou mexickou modelkou a herečkou si padli do oka. Yaya ani Montserrat sa netaja svojou homosexualitou a spoločnú lásku si užívajú plnými dúškami.

Dokopy sa dali pred necelými piatimi rokmi, v marci 2015. Odvtedy zapĺňali sociálne siete spoločnými fotkami, z ktorých zaľúbenosť priam sršala. A ako prekážku nevnímajú dokonca ani dvadsaťročný vekový rozdiel.

Montserrat Oliver a Yaya Košíková sa zasnúbili. Blahoželala im aj Mirka Luberdová. Zdroj: Instagram Y.K.

Ak vám je Monserrat Oliver povedomá a videli ste napríklad telenovelu Macocha, niet sa čo čudovať. Zahrala si tam totiž Patriciu Ibáñez, za ktorej vraždu si odsedela vo väzení Mária (Victoria Ruffo) dlhé roky. Práve staršia polovička zaľúbenej dvojice sa rozhodla posunúť ich vzťah na ďalšiu úroveň. Pre svoju lásku si pripravila prekvapenie. V záhradnom domčeku, na ktorom svieti meno MOYA, čo je spojenie Monserrat a Yaya, všetko naaranžovala, rozvešala svetielka, dala na zem vankúše, šampanské... Romantika ako vyšitá.

Na zásnubách si dala záležať a pre svoju spriaznenú dušu vybrala aj nádherný prsteň. Krásna Slovenka samozrejme súhlasila a obe sa s novinkou pochválili na svojich účtoch na Instagrame. „Máme radostné správy, ktoré s vami zdieľame! Zasnúbili sme sa. Sme šťastné,“ napísala na sociálnu sieť Yaya. Svoju radosť do sveta vyhlásila aj Monserrat: „Detaily vždy robia okamihy nezabudnuteľnými. Sme zasnúbené!“ Zamilovaným kráskam srdečne gratulujeme.